Smartphones, laptops, routers, speakers, heel veel apps en zelfs internet: Google levert vrijwel alles. Waarom bestaat er dan niet één overkoepelend Google-abonnement. Moeten we dat eigenlijk wel willen? Tijd voor een blik op de mogelijke toekomst.

Vooruitblik: Waar blijft hét Google-abonnement?

Google begon ooit als zoekmachine, maar is inmiddels veel meer dan dat. Van populaire apps als YouTube en Gmail, besturingssysteem Android tot aan uitstapjes in de ruimtelijke ordening en gezondheidsindustrie: moederbedrijf Alphabet is gigantisch. Grote kans dat jij als Android Planet-lezer ook één of meerdere producten/diensten bij de firma uit Mountain View, Californië afneemt.

Een opvallende trend van afgelopen jaren binnen de techindustrie is de opkomst van abonnementen. Neem bijvoorbeeld YouTube Premium, waarbij je voor een vast bedrag in de maand onbeperkt naar YouTube kijkt en toegang krijgt tot YouTube Music. Of kijk naar Google One, een maandelijks abonnement voor cloudopslag.

Ook de grote concurrent ziet brood in abonnementen. Met Apple One haal je alle abonnementen van Apple – zoals Apple TV Plus, Apple Music en iCloud-opslag – voor een voordelige prijs in huis.

Laten we deze trendlijn nog ietsjes verder doortrekken. Doet Google – of beter gezegd Alphabet – er niet verstandig aan om nog een stapje verder te gaan? Waarom is het eigenlijk niet mogelijk om voor één vast bedrag per maand alles van Google in huis te halen? Denk hierbij aan de situatie waarin je voor een paar tientjes per maand een Pixel-telefoon, slimme Nest-speaker en alle Google-apps onbeperkt kunt gebruiken.

Een vreemde gedachte? Misschien. Toch denk ik dat het helemaal niet zo’n onrealistisch scenario is. Hierbij drie redenen waarom hét overkoepelende Google-abonnement misschien wel de toekomst is.

1. (On)gezondheid van de advertentiemarkt

Google, dé melkkoe van Alphabet, staat onder druk. Of althans, het verdienmodel. Afgelopen kwartaal is de omzet uit advertenties via de zoekresultaten van Google namelijk voor het eerst in de geschiedenis van de zoekmachine gedaald.

Nu is dat niet per se wereldschokkend nieuws. De wereldwijde coronacrisis heeft er immers voor gezorgd dat adverteerders zuiniger met hun budgetten omgaan en/of campagnes tijdelijk compleet hebben stilgelegd. Wel is het wat mij betreft een teken aan de wand. Het laat namelijk zien dat Google behoorlijk afhankelijk is van één geldstroom, en dat is niet zo handig.

Alphabet baseert haar hele bedrijfsvoering op twee pilaren: Google, en de rest. Wanneer je de kwartaalverslagen van het bedrijf erop naslaat wordt per Google-onderdeel (zoals YouTube, Google Cloud en de zoekopdrachten) uitgesplitst hoeveel omzet (met advertenties) er is gemaakt.

Helemaal onderaan staat vervolgens een klein tabje met “Other Bets”. Hieronder vallen alle zijprojecten van de firma, zoals vastgoedontwikkelaar Sidewalk Labs en gezondheidsfirma Verily. Al met al hebben deze projecten in het tweede fiscale kwartaal van 2020 148 miljoen dollar binnen gehaald. Veel geld natuurlijk, maar slechts een schijntje bij de ruim 2,3 miljard dollar die het alleen al via Google-advertenties bij de zoekresultaten binnenhaalde.

Begrijp me niet verkeerd: het gaat absoluut niet slecht met Alphabet. Sterker nog: (de omzet uit) diensten als YouTube blijven bijvoorbeeld jaarlijks groeien. Wel is het overduidelijk dat Alphabet en Google eigenlijk hetzelfde bedrijf zijn: de omzet van eerstgenoemde is namelijk vrijwel volledig afkomstig van laatstgenoemde.

Vanuit strategisch oogpunt is het daarom slim om te experimenteren met alternatieve verdienmodellen, waaronder bijvoorbeeld een uniform Google-abonnement.

2. Schaalvoordeel: alle ingrediënten zijn er al

Daarover gesproken: als iemand een succesvol abonnement in de markt kan zetten, is het Alphabet wel. Het bedrijf is in vrijwel alle bedrijfssectoren aanwezig, heeft de slimste mensen ter wereld bij zich werken en kan verkopen als de beste. De operatie achter het bedrijf is enorm. Dat schaalvoordeel werkt volgens mij uitstekend bij het ontwikkelen van één overkoepelend abonnement. Alle basisvoorwaarden zijn er al.

Smartphones? Check. De Google Pixel wordt door velen gezien als dé ultieme Android-telefoon. Laptops? Ook die heeft Google al, kijk maar naar de Pixelbook (en Chromebooks). En apps? Google is de eigenaar van de Play Store en Play Pass – de abonnementsdienst voor apps en games die sinds kort in Nederland verkrijgbaar is – bestaat al.

Dan hebben we het nog niets eens over de ‘grondstoffen’ gehad. Google maakt ook smart home-apparatuur, waaronder de Nest Wifi-router en slimme Nest-speakers. Over internet gesproken: in (bepaalde delen van) Amerika kun je via Google Fiber een internetverbinding afnemen. Kortom: het kan nooit heel lastig zijn om al deze producten en diensten in één bundel te proppen.

3. Data, data en data

Aan het eind van de dag is Alphabet een databedrijf, met Google als marktplaats. Het bedrijf geeft antwoord op allerlei zoekvragen en verkoopt hierbij advertentieruimte aan de hoogste bieder. Tijdens dit proces bouwt Google, net als vrijwel ieder techbedrijf, een gedetailleerd profiel van haar gebruikers op. Dat is goed voor de omzet, want gepersonaliseerde advertenties leveren veel meer op dan standaardreclames.

Vanuit dit standpunt is het daarom niet meer dan logisch dat Google op den duur één centraal abonnement gaat aanbieden. Dit levert immers veel meer, relevantere en preciezere data op. Het bedrijf weet dan namelijk precies hoe oud je huidige Pixel-telefoon is en om de hoeveel jaar je doorgaans overstapt naar een nieuwer model.

Als het moment om over te stappen daar is, doet Google je vervolgens een persoonlijke aanbieding op je telefoon, waarbij je met een paar tikken op het scherm binnen 24 uur een nieuwe smartphone geleverd krijgt. Het is maar een voorbeeld, maar de hele aankoopcyclus wordt hierdoor een stuk vloeiender.

Hoe gaat het eruit zien?

Ook niet onbelangrijk: hoe gaat het Google-abonnement eruitzien? Wanneer ik m’n gedachten de vrije loop laat en bijvoorbeeld kijk naar Apple One, is het aannemelijk dat men met meerdere bundels gaat werken waarbij je Google-producten als het ware least:

Instappakket : een relatief goedkoop abonnement voor toegang tot bekende apps en diensten van de fabrikant, zoals Google Drive-opslag en onbeperkt muziek luisteren via YouTube Music.

: een relatief goedkoop abonnement voor toegang tot bekende apps en diensten van de fabrikant, zoals Google Drive-opslag en onbeperkt muziek luisteren via YouTube Music. ‘ Medium ‘- abonnement : een bundel waarmee je bijvoorbeeld ook onbeperkt gebruik mag maken van een Pixel-smartphone, of ander Google-product. Tegen een kleine meerprijs kun je deze uitbreiden met aanvullende producten, zoals een Nest Mini-speaker voor in de woonkamer of Nest Wifi-router om overal in huis goed draadloos internet te hebben.

‘- : een bundel waarmee je bijvoorbeeld ook onbeperkt gebruik mag maken van een Pixel-smartphone, of ander Google-product. Tegen een kleine meerprijs kun je deze uitbreiden met aanvullende producten, zoals een Nest Mini-speaker voor in de woonkamer of Nest Wifi-router om overal in huis goed draadloos internet te hebben. Deluxe–bundel: een relatief duur abonnement waarbij je alles krijgt wat je hartje begeert. Van beveiligingscamera’s, telefoons tot aan slimme thermostaten: voor een vast maandelijks bedrag krijg je alles van Google thuisgestuurd. Ook je internetverbinding zit hierbij.

Google kennende fietsen ze er ook nog wel een familie-abonnement tussendoor, waarbij je korting krijgt en ouders via een Family Link-functie kunnen meekijken op de smartphones van hun kinderen.

Hebben we een Google-abonnement nodig?

Het moge duidelijk zijn dat ik denk dat er wellicht een Google-abonnement aan zit te komen. De vraag of we zo’n abonnement überhaupt nodig hebben en/of moeten willen, is weer van een andere orde. Vanuit mezelf sprekend vind ik het bijvoorbeeld een fijner idee om op voorhand voor producten en diensten te betalen, in plaats van een maandelijks abonnement.

Ook is het nog maar de vraag of een Google-abonnement goed nieuws is voor de bescherming van persoonsgegevens. Data wordt regelmatig omschreven als “het nieuwe goud”, en als die uitspraak klopt is Google (Alphabet) de keizer. Advertenties en het vergaren van gegevens zit in het DNA van Alphabet. Het lijkt me dus stug dat de verhandeling van persoonlijke gegevens geen centraal element van hét Google-abonnement wordt.

Dus, moeten we een Google-abonnement willen? Het antwoord op die vraag is heel persoonlijk. De optimist ziet waarschijnlijk vooral voordelen vanwege bijkomend gemak: je hoeft immers nooit meer om te kijken naar al je meest gebruikte apps, telefoon, laptop en internet. De tegenstander ziet daarentegen allerlei (privacy)problemen en een vorming van een te grote machtsconstructie.

Conclusie

Gezien de trend van de afgelopen jaren waarbij techbedrijven als Amazon, Apple, Facebook en Google gebruikers steeds meer in hun eigen ecosystemen ‘opsluiten’, moeten we als maatschappij nadenken over de (on)wenselijkheid van overkoepelende abonnementen op wijdverspreide (en praktisch vitale) apps, diensten en processen.

Als het verleden ons namelijk iets heeft geleerd, is dat veel techbedrijven koste wat kost willen groeien. Daarbij gaan ze vaak op zo’n hoog tempo te werk dat wet- en regelgeving het niet kan bijhouden en we achteraf juridische kaders opstellen – bijvoorbeeld via een Algemene Verklaring Persoonsgegevens (AVG) – in plaats van vooraf.

Laten we er dus voor zorgen dat we dit keer zelf achter het stuur zitten en de keuze niet voor ons gemaakt wordt.

