Hoeveel betaal jij aan Google? Alle Google-abonnementen op een rij (en een bespaartip)

Google heeft steeds meer abonnementen. Voor je er erg in hebt betaal je maandelijks een flink bedrag aan deze gigant. We zetten alle abonnementen op een rij.

Alle Google-abonnementen op een rij

Er was een tijd dat Google het vooral moest hebben van persoonlijke data en advertenties, maar inmiddels verdient het bedrijf ook een stabiel inkomen via een hele verzameling abonnementen. We zetten alle abonnementen van Google eens op een rij, met prijzen, voordelen en een bespaartip.

YouTube Premium

Prijs: 13,99 euro per maand.

Als je eenmaal YouTube Premium hebt geprobeerd, is het moeilijk om weer terug te gaan. Je kunt met dit abonnement alles op YouTube kijken zonder reclames. Daarnaast krijg je extra voordelen, zoals de mogelijkheid om video’s te downloaden of op de achtergrond af te spelen.

Zo kun je blijven luisteren terwijl het scherm van je smartphone uit staat. Je krijgt zelfs toegang tot YouTube Music, zodat je geen Spotify meer nodig hebt.

YouTube Music

Prijs: 10,99 euro per maand.

Net als Spotify, kun je met YouTube Music gratis luisteren naar muziek, maar je luisterervaring wordt dan wel onderbroken door advertenties. Betaal je voor YouTube Music Premium, dan luister je zonder advertenties, kun je offline luisteren en het scherm uitzetten.

Google One

Prijs: 1,99 tot 9,99 euro per maand.

Als je veel Google-diensten gebruikt, raakt de gratis opslagruimte van 15GB al snel vol. Hier worden namelijk je e-mails, documenten, foto’s en meer bewaard. Daarom is een Google One-abonnement vaak een van de eerste Google-abonnementen die mensen nemen. Voor 1,99 euro per maand (Basis) mag je 100GB aan opslagruimte gebruiken. Betaal je 9,99 euro per maand (Premium) dan krijg je 2TB opslagruimte en toegang tot AI-functies.

Google Play Pass

Prijs: 4,99 euro per maand.

Met een abonnement op Google Play Pass kun je een sloot aan apps en games op je Android-smartphone gebruiken zonder advertenties en zonder in-app aankopen. Ook krijg je maandelijks aanbiedingen voor games.

Google Home Premium

Prijs: 10 tot 18 euro per maand

Wat eerder Nest Aware werd genoemd, is nu verkrijgbaar onder de naam Google Home Premium. Met het Standard-abonnement kun je de hoogtepunten bekijken die je camera’s hebben opgenomen, krijg je slimme meldingen en is het mogelijk om Gemini Live te gebruiken op je slimme speakers (zodra het beschikbaar is).

Betaal je voor de Advanced-versie dan kun je veel meer beelden uit je videogeschiedenis terugkijken en ook een zoekfunctie gebruiken. Tevens krijg je beschrijvingen van gebeurtenissen en dagelijkse overzichten.

Google AI

Prijs: 7,99 tot 274,99 euro per maand.

De nieuwste toevoeging aan het abonnementenpalet zijn speciale AI-abonnementen voor Gemini en andere extra’s. Voor 7,99 euro per maand (Google AI Plus) krijg je niet alleen toegang tot de nieuwste AI van Google, maar ook 200GB opslagruimte.

Voor 21,99 euro per maand (Google AI Pro) krijg je 2TB opslagruimte, nog meer AI-toegang, premiumfuncties in Google Meet, Google Home Premium Standard en YouTube Premium. Voor 274,99 euro per maand (Google AI Ultra) krijg je 30TB opslagruimte, de meest uitgebreide toegang tot de AI-functies van Google en Google Home Premium Advanced.

Bespaartip

Bij elkaar is het heel wat. Heb je bijvoorbeeld een abonnement op YouTube Premium, Google One, Google Home Premium en Google Play Pass, dan betaal je zonder AI al bijna 40 euro per maand aan Google.

Daarom kan het interessant zijn om naar een abonnement zoals Google AI Pro te kijken, zelfs als je geen AI gebruikt. Je krijgt dan de opslagruimte van Google One, YouTube Premium, Google Home Premium Standard en als bonus extra toegang tot de beste AI. Zelfs zonder AI-gebruik ben je dan goedkoper uit dan die losse abonnementen bij elkaar.

Inzicht in je abonnementen

Met zoveel verschillende abonnementen (dit is alleen nog maar van Google!) raak je al snel het overzicht kwijt. Met deze apps krijg je meer inzicht.