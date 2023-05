Opinie: Besteedde Google maar net zoveel aandacht aan Android als AI

Google gaat volledig voor kunstmatige intelligentie, waardoor Android wat naar achteren wordt geschoven. Waar is Googles enthousiasme over Android 14?

Waar is Googles enthousiasme over Android 14?

Tijdens Google I/O had Android jarenlang de hoofdrol. Google presenteerde voorgaande jaren wel aankondigingen over hardware en ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie, maar de kern van de shows was de nieuwste versie van Android met nieuwe functies en het design. Tijdens Google I/O 2023 werd Android 14 nauwelijks genoemd.

Zo draaien de nieuwe Pixel Fold, Pixel 7a en Pixel Tablet op Android 13, terwijl Google niet eens duidelijk maakte hoe de Android-ervaring voor tablets mogelijk is verbeterd. Google belooft tevens maar drie jaar aan updates voor de Pixel 7a, waardoor het toestel na Android 16 in theorie achtergelaten kan worden.

De nieuwe functies die wel werden getoond waren een beetje gênant. Tijdens de presentatie was er opvallend veel aandacht voor nieuwe emoji-wallpapers, die er niet best uit zien. Ook kun je een foto instellen als wallpaper, waarbij de persoon op de voorgrond wordt losgekoppeld en de achtergrond door kunstmatige intelligentie wordt ingevuld. Het resultaat is om duizelig van te worden.

Kleine verbeteringen

Android 14 is niet helemaal vergeten, maar andere nieuwe functies werden onthuld tijdens een ontwikkelaarsessie achter de schermen. Het blijkt dat de veranderingen voornamelijk subtiel zijn. Zo worden passkeys beter geïntegreerd, zie je een waarschuwing als je te luide muziek luistert en krijgen mensen met een gehoorapparaat meer mogelijkheden om hun ervaring aan te passen.

Het zijn prima toevoegingen, maar niet iets wat je op een groot podium neerzet. Waar is die echte innovatie dan, zodat Google net zo enthousiast kan vertellen over Android als dat het nu doet over kunstmatige intelligentie?

Als Android-gebruiker heb je in theorie natuurlijk ook wat aan de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie. Als je makkelijker e-mails kunt sturen via Gmail en makkelijker foto’s kunt bewerken, voelt dat als nieuwe Android-functies. Maar Google was totaal niet duidelijk wanneer Android-gebruikers daar mee aan de slag kunnen. Veel functies zijn bijvoorbeeld exclusief voor Pixel-toestellen.

Android verliest momentum

Het is voornamelijk gênant als je nieuwe versies van Android vergelijkt met nieuwe versies van iOS. Google en Apple laten zich vaak door elkaar inspireren, waardoor beide platformen voor alle consumenten beter worden. Maar iOS lijkt nu veel grotere stappen te zetten met nieuwe apps, functies en verbeteringen, via updates die naar zes jaar oude toestellen worden uitgerold.

Bovenal presenteert Apple volgende maand het nieuwe iOS 17 weer vol trots op een podium, terwijl Google tijdens zijn grootste presentatie van het jaar Android 14 heeft verstopt. Door zoveel aandacht te schenken aan kunstmatige intelligentie, communiceert Google naar zijn talloze gebruikers dat hun geliefde Android nu even niet zo belangrijk is.

Als Google-gebruikers zijn we altijd een beetje huiverig als het bedrijf uitgekeken raakt op een bepaalde dienst of platform. Voor je het weet belanden die op de grote Google-begraafplaats. Met Android gebeurt dat niet snel, maar de afgelopen jaren is er veel vooruitgang gemaakt rond design, veiligheid en gebruiksgemak. Het is zonde om dat momentum nu te laten verslappen omdat alle aandacht naar kunstmatige intelligentie gaat.

Lees wat er verder allemaal nieuw is in Android 14. Je kunt ook zelf al met deze nieuwste update aan de slag door een vroege Android 14-bètaversie op je smartphone te installeren.