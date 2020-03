Elke Android-smartphone en -tablet heeft ingebouwde antivirus in de vorm van Google Play Protect. Deze antivirussoftware herkent volgens een onafhankelijk onderzoek slechts één op de drie gevaarlijke apps en presteert hiermee veel slechter dan speciale antivirus-apps.

Google’s antivirus voor Android scoort slecht

Het Duitse testinstituut AV-TEST bestookt aan de lopende band antivirusprogramma’s met gevaarlijke apps en games. Onlangs bestudeerden de onderzoekers in hoeverre zeventien antivirus-apps voor Android-toestellen malafide software tegenhouden.

Naast zestien aparte antivirus-apps werd ook Google Play Protect op de pijnbank gelegd. Play Protect is Google’s antivirus in alle mobiele Android-apparaten en beschermt je toestel bij downloads via de Play Store en het internet.

Volgens AV-TEST valt de bescherming van Play Protect echter vies tegen. De onderzoekers schrijven na het testen van 6700 gevaarlijke apps dat Play Protect slechts één op de drie apps op tijd opmerkt.

Het merendeel van de malafide apps komt door Google’s digitale muur heen en kan dus schade aanrichten op je toestel. Antivirus-apps van onder meer Kaspersky, G Data, Bitdefender en Trend Micro halen op alle testpunten (bijna) de maximale score en houden vrijwel alle gevaarlijke apps tegen.

Play Protect geeft verkeerde adviezen

Play Protect scoort ook slecht op het tegenovergestelde punt: veilige apps ten onrechte beoordelen als onveilig. De software raadt je dan af de app of game te installeren, terwijl er niets aan de hand is. AV-TEST meldt dat Play Protect dertig van de 2850 apps ten onrechte als onveilig markeert. De andere antivirusprogramma’s maakten nul tot een paar fouten.

Overweeg betaalde antivirus voor Android

AV-TEST raadt Android-gebruikers aan niet volledig te vertrouwen op Play Protect maar te betalen voor een betrouwbare antivirusapp. Opmerkelijk is dat AV-TEST ook antivirussoftware van Cheetah Mobile noemt, terwijl die app juist door Google uit de Play Store is verwijderd vanwege beveiligings- en privacyproblemen. De andere antivirus-apps zijn wel een goede keuze. Meer weten? We geven je vijf tips om de Google Play Store zo veilig mogelijk te gebruiken.

