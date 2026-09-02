Android Drop september 2026: deze functies maken je leven makkelijker

Google rolt de Android Drop van september 2026 uit. Die bevat een aantal toffe nieuwe functies, waaronder een manier om wagenziekte te verminderen als je op je smartphone zit.

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Android Drop september 2026

Google kondigt een aantal keer per jaar nieuwe functies aan voor Android-telefoons. Zo ook vandaag. De Android Drop van september 2026 is een behoorlijk grote, met een paar heel handige features. We lopen ze met je langs.

1. Motion Assist

Misschien wel de tofste nieuwe functie heet Motion Assist. Dat is een manier om reisziekte te verminderen als je op je smartphone kijkt terwijl je in een bewegend voortuig zit. Hij zorgt ervoor dat het scherm live meebeweegt met de trillingen van een bus of auto. Daardoor zou je minder snel draaierig of misselijk moeten worden.

Deze functie werkt, als je hem aanzet, automatisch en komt alleen naar smartphones die op Android 17 draaien.

2. Vind je spullen met Gemini

Misschien heb je een bluetooth tracker om bijvoorbeeld je koffer makkelijk terug te vinden. Maar dat is bij kleinere items als je paspoort natuurlijk niet mogelijk. Binnenkort kun je Gemini vragen om de locatie van deze spullen te onthouden.

De AI-assistent zal die zelfs toevoegen aan Vind-plek, waardoor je ze gemakkelijk terugvindt. Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks bij Gemini checken waar ze zijn. Hier heb je minimaal Android 16 voor nodig.

3. Guided Vision

Voor mensen die blind zijn of gezichtsproblemen hebben, kan Guided Vision een uitkomst vormen. Als je Gemini Live toegang geeft tot je camera kan hij je vertellen wat er voor je neus gebeurt.

Denk aan het identificeren van objecten, bijvoorbeeld waar de stofzuiger staat, maar ook aan het voorlezen van de ingrediënten op een verpakking of het menu in je favoriete restaurant. Gemini zal het je zelfs vertellen als je je camera moet verplaatsen om iets goed te kunnen zien.

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4. Google Keep in Google Berichten

De Android Drop van September 2026 bevat ook een paar kleinere functies. Zo kun je boodschappenlijstjes of reisschema’s die je maakt in Google Keep niet alleen delen via Google Berichten, maar andere mensen kunnen deze ook rechtstreeks aanpassen. Zo wordt samenwerken een stuk makkelijker.

5. Chats aanpassen

Ook de laatste nieuwe functie heeft met Google Berichten te maken. Je kunt iedere chat nu een eigen achtergrond (zoals een foto of wallpaper) geven, waar de kleuren van de bubbels automatisch op worden aangepast. Die kun je ook weer zelf veranderen als je dat wil.

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