Google of Chrome? Dit zijn de verschillen tussen de twee apps

Wie een Android-telefoon aanschaft, krijgt meestal vanuit de doos een aantal voorgeïnstalleerde apps. De Google-app en Chrome-app bijvoorbeeld. Wij leggen uit waar je deze twee apps het best voor gebruikt.

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Waarom twee apps om te zoeken en browsen?

De Google– en Chrome-app hebben behoorlijk wat overlap. We kunnen ons daarom voorstellen dat je je afvraagt waarom ze vaak standaard op nieuwe Android-telefoons staan. Je kunt met beide apps immers zoeken, websites bezoeken en door Discover scrollen voor interessante artikelen.

Toch hebben de twee apps ieder een eigen functie. Wij nemen de belangrijkste overeenkomsten en verschillen met je door.

1. Google Discover

Discover is de nieuws- en aanbevelingsfeed van de zoekgigant, die afgestemd wordt op de voorkeuren van de gebruiker. Op veel telefoons kom je hier door op je startscherm naar rechts te swipen. Handig om even snel door wat content heen te scrollen. Kun je op jouw telefoon niet bij Discover komen via je startscherm? Dan zijn er twee opties.

De Discover-feed staat onder de zoekbalk in de Chrome-app. Daar kan ook andere informatie tussen staan, zoals recent bezochte websites en Chrome-tips. Ook in de Google-app kun je moeilijk om Discover heen. Daar staat de feed eveneens onder de zoekbalk, maar je krijgt er andere info te zien, zoals het weer, sportuitslagen, de AI-modus en Google Lens.

In de Google-app is Discover iets prominenter aanwezig. Google noemt de app zelf ook expliciet als een manier om artikelen en andere content te ontdekken die aansluiten bij je interesses.

2. Zoeken en browsen

De Google- en Chrome-app lijken op het eerste gezicht behoorlijk op elkaar. In beide apps kun je zoeken en vanuit de zoekresultaten websites openen. Zoek je bijvoorbeeld naar een recept, nieuwsbericht of product, dan maakt het in eerste instantie weinig uit welke app je gebruikt.

Het belangrijkste verschil zit in het doel van de apps. De Google-app is vooral gericht op Google Zoeken en functies als Google Lens en de AI-modus. Chrome daarentegen is een volwaardige webbrowser. Je kunt in de browser naar iedere site gaan, meerdere tabbladen openen, bladwijzers gebruiken, je geschiedenis bekijken en downloads beheren. Voor wie langer op internet rondkijkt en regelmatig tussen verschillende websites navigeert, is Chrome daarom de aangewezen app.

Je kunt vanuit de Google-app overigens ook prima een website bezoeken. Toch biedt Chrome meer mogelijkheden zodra je meerdere websites naast elkaar gebruikt, of een website later opnieuw wil bezoeken.

3. Kan ik één van de twee apps verwijderen?

Heb je liever zo min mogelijk apps op je telefoon staan? Dan is het goed om te weten dat je de Google-app en Chrome niet per se allebei nodig hebt. Of je er eentje kunt missen, hangt vooral af van hoe je je telefoon gebruikt.

Voor veel mensen ligt het voor de hand om Chrome te behouden. Dit is zoals gezegd een volwaardige webbrowser met functies als tabbladen, bladwijzers, geschiedenis en downloads. Gebruik je echter voornamelijk een andere browser, zoals Firefox, Microsoft Edge of Samsung Internet, dan kan Chrome overbodig zijn.

In dat geval kun je Chrome eventueel uitschakelen, want verwijderen is bij heel veel telefoons niet mogelijk. Houd er wel rekening mee dat sommige apps of links standaard met Chrome worden geopend. Dat gedrag kun je doorgaans aanpassen door een andere browser als standaardbrowser in te stellen.

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De Google-app heeft een andere functie. Die app biedt vooral snelle toegang tot Google Zoeken en aanvullende functies als Google Lens, de AI-modus en spraakgestuurd zoeken. Verwijder of schakel je de Google-app uit, dan raak je die directe toegang tot deze functies kwijt.

Op sommige Android-telefoons maakt de Google-app bovendien deel uit van de standaardervaring. Google waarschuwt daarom dat het uitschakelen van een systeem-app ertoe kan leiden dat bepaalde functies of andere apps zich anders gedragen. Het is dus verstandig om daar rekening mee te houden voordat je de app uitschakelt.