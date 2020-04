Google en Apple werken samen aan traceerfunctie voor corona-apps

Apple en Google hebben een bijzondere samenwerking aangekondigd. De twee techbedrijven gaan samen aan een techniek werken om corona-apps effectief te laten werken op iOS en Android. Daarmee bereiken ze direct een miljardenpubliek.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple en Google werken samen aan corona-app tracking

In een persbericht op zowel de perspagina van Google als die van Apple leggen de twee bedrijven hun gezamenlijke plannen uit. De twee gaan samenwerken om een techniek te ontwikkelen die corona-apps goed hun werk kunnen laten doen. Dit gebeurt in de vorm van een API, een softwarepakket waar corona-apps gebruik van kunnen maken. Deze verschijnt in mei en zorgt ervoor dat Android-smartphones en iPhones gemakkelijker specifieke gegevens met elkaar kunnen uitwisselen die nodig zijn om corona-apps van gezondheidsinstanties goed te laten werken.

Dit gebeurt straks allemaal dankzij Bluetooth Low Energy, een variant van Bluetooth die relatief weinig energie verbruikt en op praktisch iedere smartphone aanwezig is. De techniek zorgt ervoor dat een app kan zien bij wie je in de buurt bent geweest. Op basis van deze data is te zien of je in contact bent gekomen met iemand die corona heeft of het virus heeft gehad.

Apple en Google benadrukken dat privacy hierbij voorop staat. Zo wordt deelname aan de apps vrijwillig en moet jij dit als gebruiker eerst goedkeuren. Alle gegevens die gedeeld worden eerst duidelijk aan je getoond, zodat hierover geen misverstanden ontstaan. De API moet in medio mei verschijnen, waarna corona-apps er gebruik van kunnen gaan maken.

API is slechts een tussenstap

Daar blijft het niet bij. Zodra de API beschikbaar is, gaan de twee techgiganten een breder platform maken die het traceren via Bluetooth nauwkeuriger maakt. Dit platform zou nog beter werken dan de API, omdat deze volledig wordt ingebouwd in Android en iOS zelf. Denk hierbij aan optie in de instellingen waarmee het heel toegankelijk wordt om de functie aan of uit te zetten. Dat moet ervoor zorgen dat nog meer mensen er aan mee kunnen doen; een belangrijke factor om dergelijke apps effect te laten hebben.

Lees het laatste nieuws over Google