Waarom Google je hulp vraagt om Apple lastig te vallen over RCS

Google is er helemaal klaar mee: Apple moet zo snel mogelijk RCS ondersteunen. Het bedrijf heeft zelfs een complete website gemaakt om jouw hulp in te roepen. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google ergert zich groen en blauw over Apple en RCS

“Het is tijd voor Apple om berichten te fixen”, start Googles nieuwste website. “Apple weigert moderne berichtenstandaarden te gebruiken”, staat er iets verder op de verrassend uitgebreide en mooi ontworpen pagina. Google lijkt er helemaal klaar mee te zijn en vraagt nu jouw hulp.

Android en iOS zijn natuurlijk de grote concurrenten op de smartphonemarkt, maar welk besturingssysteem je ook gebruikt: je moet gewoon met elkaar kunnen communiceren. Dat is ook mogelijk, want als iemand met een iPhone jou een sms’je stuurt, dan krijg je dat gewoon. Toch gaat het een beetje onhandig.

Als je op een iPhone een berichtje stuurt naar een andere iPhone, dan is het berichtje blauw. Stuur je een berichtje naar een Android-gebruiker of krijg je een berichtje van een Android-gebruiker, dan is het berichtje groen. Dat verschil maakt heel wat los.

Lelijke foto’s

Apple heeft op elke iPhone de Berichten-app staan, ook wel bekend als iMessage. Dit is een app met veel toffe functies die regelmatig worden uitgebreid. Om die opties te gebruiken, moeten zowel de verzender als ontvanger iMessage hebben. In dat geval worden de berichten blauw.

Google heeft ondertussen de opvolger van sms omarmt: RCS. Dat staat voor Rich Communication Services. Het is sms, maar dan modern. Je kunt bijvoorbeeld foto’s in hoge resolutie sturen, videobellen, groepsgesprekken aanmaken en berichten versleuteld verzenden. Vergelijkbaar met iMessage dus.

Maar iMessage en RCS communiceren niet met elkaar. Stuurt iemand via iMessage een bericht naar een Android-gebruiker, dan wordt het een sms of mms met alle beperkingen die daarbij horen. Stuurt iemand via RCS een bericht naar een iPhone-gebruiker, dan wordt het ook een sms of mms. Dat moet beter kunnen.

Apple wil geen RCS

Door Apple-gebruikers wordt vaak de schuld bij Android-gebruikers gelegd, omdat ze niet zo makkelijk met hen kunnen chatten als hun iPhone-vrienden. Google zegt nu: het ligt niet aan Android, maar aan Apple. Apple ondersteunt namelijk geen RCS en het lijkt er ook niet op dat dit snel gaat veranderen.

iPhone-gebruikers zijn zeer content met iMessage, waardoor ze snel in de verdediging kunnen schieten als dit onderwerp ter sprake komt. Toch hoeft RCS iMessage niet te vervangen. Als Apple RCS gaat ondersteunen, betekent dat vooral dat als je een berichtje van een Android-gebruiker krijgt op je iPhone, het er niet beroerd uitziet. Dat draagt ook bij aan de gebruikservaring van iPhone-gebruikers, wat Apple zo belangrijk zegt te vinden.



In actie komen

Een groot probleem is het in Nederland niet. Vergeleken met de Verenigde Staten zijn we hier veel meer gewend om WhatsApp of een andere chat-app te gebruiken. Via WhatsApp kun je vrij foto’s sturen, groepsgesprekken aanmaken, videobellen en versleuteld chatten.

Wil je toch Google steunen met zijn actie, dan kan dat. Het bedrijf laat je op zijn website met de druk op de knop een tweet naar Apple versturen: “@Apple, stop met het slopen van mijn berichtenervaring.” Met de hashtag #GetTheMessage.

Google probeert al langere tijd Apple te overtuigen, maar dat wil nog niet lukken. Is het de oplossing om een reeks tweets naar een Twitter-account te sturen dat geen mensen volgt of reageert op berichten? Twijfelachtig, maar wie weet.

Tip: RCS In Nederland gebruiken

In Nederland kun je RCS wel gebruiken, maar mogelijk moet je het nog wel eerst even inschakelen. RCS inschakelen is zo gebeurd. Ook zetten we 7 vragen en antwoorden over RCS op een rij.