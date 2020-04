Huawei wil graag dat Google zijn apps in de AppGallery publiceert, zijn eigen app-winkel. Op die manier krijgen alle Huawei-smartphones toegang tot Google-apps, ook de nieuwe modellen die noodgedwongen zonder Google-certificering komen. Het is nog onduidelijk of dit mogelijk is.

Google-apps in de AppGallery-winkel

“We hopen dat Google-diensten beschikbaar kunnen komen via onze AppGallery, net zoals Google-diensten beschikbaar zijn in Apples App Store”, zegt Huawei-topman Eric Xu in gesprek met de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

Dat is belangrijk, omdat nieuwere Huawei-smartphones zoals de P40 en P40 Pro niet door Google gecertificeerd zijn, en daarom zonder Play Store en Google-apps verschijnen. Google mag sinds mei vorig jaar geen Huawei-telefoons meer certificeren, omdat de Amerikaanse overheid het Chinese bedrijf op een sanctielijst heeft gezet.

De Mate 30 Pro en P40-serie komen daarom zonder Google-software en hebben Huawei’s eigen AppGallery als alternatief voor de Play Store. Deze app-winkel staat ook vooraf geïnstalleerd op nieuwe ‘Google-loze’ smartphones van zustermerk Honor.

Google-apps ontbreken in de AppGallery, en het bedrijf raadt Huawei-gebruikers met klem af de apps via niet-officiële omwegen te installeren. Wie nu in de AppGallery zoekt naar Google-diensten, krijgt links naar de websites te zien.

Zonder Google-apps zijn Huawei- en Honor-toestellen beperkter in hun mogelijkheden dan concurrerende smartphones. Het is daarom logisch dat Huawei hard werkt aan een mogelijkheid om de diensten van Google tóch aan te kunnen bieden op niet-gecertificeerde telefoons. De apps in de AppGallery krijgen is er één van, maar het is nog niet duidelijk of dit juridisch is toegestaan.

Juridisch vraagstuk

Als Amerikaans bedrijf mag Google niet samenwerken met Huawei. Is er sprake van een samenwerking als Google zijn apps in de AppGallery wil publiceren, net zoals andere Amerikaanse appontwikkelaars dat doen? Zo ja, dan lijkt deze methode niet te mogen. Mocht het wel lukken, dan worden telefoons als de P40 Pro een stuk interessanter. Juridische specialisten van Huawei en Google zullen ongetwijfeld onderzoek doen naar deze kwestie.

Google-apps al in andere appwinkels

Zoals Huawei-topman Xu al aangaf, heeft Google ervaring met het publiceren van zijn apps in andere app-winkels dan de Play Store. Google publiceert zijn applicaties, waaronder Gmail, Keep, YouTube en Maps, in de Apple Store, zodat iPhone– en iPad-bezitters ze kunnen gebruiken.

De Google-apps staan ook in Samsungs Galaxy Store, de app-winkel die (net als de Play Store) vooraf geïnstalleerd is op toestellen als de Galaxy S20. Samsung-telefoons zijn echter ‘gewoon’ door Google gecertificeerd, waardoor de bedrijven geen rekening hoeven te houden met juridische beperkingen.

