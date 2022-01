‘Google werkt aan AR-headset met eigen chip voor 2024’

Er gaan al lange tijd geruchten over een AR/VR-headset van Apple, maar ook Google zit niet stil. De fabrikant hoopt in 2024 zijn eigen augmented reality-headset op de markt te brengen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: AR-headset van Google komt in 2024

In september 2021 berichtte 9to5Google al dat Google aan “augmented reality-software voor een innovatief AR-device” werkt. Nu blijkt dat Google een AR-headset ontwikkelt, onder de codenaam ‘Project Iris’. De headset staat op de planning voor 2024 en gaat de concurrentie aan met Apples veelbesproken AR/VR-bril, die waarschijnlijk rond dezelfde tijd op de markt komt.

Dat meldt The Verge, een bekende Amerikaanse techwebsite, op basis van bronnen die nauw betrokken zijn bij Project Iris. Volgens deze bronnen werkt Google aan een geavanceerde AR-headset, die inkomende beelden van naar buiten gerichte camera’s bewerkt met augumented reality-effecten. Dat is een vage omschrijving, die niet verder wordt toegelicht.

The Verge en 9To5Google schrijven over een headset met een skibril-achtige vormgeving. Het wordt dus geen reguliere bril met transparante glazen. De gebruiker kijkt naar één of meerdere schermen. De headset heeft een eigen accu en werkt dus zonder kabel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eigen chip met Google Tensor-dna

Googles AR-headset draait naar verwachting op een door Google zelf ontwikkelde chip. Deze zou gebaseerd zijn op de Tensor-chip, die we kennen van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Dit nieuws komt nadat Googles hardware-chef Rick Osterloh in augustus 2021 stelde dat de Tensor-chip “grote verbeteringen in de wereld van AR mogelijk maakt”.

Google hoopt de augmented reality-headset zoals eerder gezegd vanaf 2024 te verkopen. De fabrikant is erg geheimzinnig over ‘Project Iris’; momenteel werken zo’n 300 medewerkers aan de headset, aldus The Verge. In de nabije toekomst breidt het project zich nog verder uit. We verwachten dan ook zeker meer geruchten de komende maanden.

Wil je niets missen over Google’s eerste AR-headset? Schrijf je dan even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook.

Meer over Google: