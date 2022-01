Voortaan is “stop!” roepen genoeg om Google Assistent stil te krijgen

Vertelt de Google Assistent je een langdradig verhaal? Je hoeft voortaan geen “hey, Google!” meer te zeggen; simpelweg “stop!” roepen snoert haar de mond.

Stop!

Heb je een Nest-speaker en vertelt de Google Assistent je een langdradig, saai of nutteloos verhaal? Voorheen moest je nog “hey, Google!” roepen om haar aandacht te trekken, maar voortaan is simpelweg “stop!” genoeg. Dat is een welkome verbetering, als je het ons vraagt.

“Stop!” roepen vinden we op de redactie van Android Planet héérlijk. Gelukkig kunnen we dit magische woord voortaan ook tegen onze Google Nest-speaker schreeuwen – en dat zónder omwegen. Wel belangrijk: je moet hiervoor de laatste software-versie hebben. Het zou dus kunnen dat de stop-functie bij jou nog niet werkt.

Je kunt jouw Google Nest-speaker helaas niet makkelijk handmatig updaten en zult dus even geduld moeten hebben. Tot die tijd stopt de Google Assistent alleen met kwekken als je eerst “hey, Google!” zegt. Ook lijkt de nieuwe stop-functie niet te werken als je muziek afspeelt. Dat komt waarschijnlijk omdat veel nummers het woord ‘stop’ bevatten – je wil natuurlijk wel luidkeels kunnen meezingen zonder dat het nummer constant stopt.

Wat kun je allemaal met de Google Assistent?

Google Assistent zit boordevol handigheden. Start je ochtend bijvoorbeeld eens goed met met een samenvatting voor de komende dag. Zeg “Goedemorgen!” en de Google Assistent vertelt je wat voor weer het wordt, hoe de reis naar je werk eruitziet, wanneer je de volgende afspraak hebt en wat het nieuws is.

Google Assistent is bijzonder goed in het houden van gesprekken. Dit betekent dat je gewoon door kunt vragen over een onderwerp. Stel je bijvoorbeeld een triviavraag over een bekend persoon, dan kun je daarna doorvragen over die persoon zonder diens naam weer te noemen.

Heb jij een slimme speaker? Laat ons in de reacties vooral even weten waar je 'm allemaal voor gebruikt.