‘Zo kun je de Google Assistent snel activeren in Android 12’

Je kan de Google Assistent al op verschillende manieren oproepen, maar met Android 12 komt daar nog een optie bij. Het wordt mogelijk om de aan/uit-knop van je telefoon ingedrukt te houden om het slimme hulpje te activeren.

Lees verder na de advertentie.

Google Assistent in Android 12

De website XDA Developers heeft ontdekt dat Google werkt aan nieuwe manieren om de Assistent op smartphones te activeren. In de code van de Google-app zijn aanwijzingen te vinden dat je straks de aan/uit-knop van je smartphone ingedrukt kan houden om de Google Assistent op te roepen.

Daarnaast zou het mogelijk worden om twee keer op de achterkant van je smartphone te tikken om de Assistent te zien te krijgen. Het is onduidelijk op welke toestellen dit precies beschikbaar wordt, maar mogelijk komt deze optie eerst alleen naar recente Pixel-telefoons. De mogelijkheid om de aan/uit-knop langer ingedrukt te komen, zit misschien in Android 12 verwerkt.

De opvolger van Android 11 wordt waarschijnlijk later deze maand officieel getoond. Op dit moment kun je de Google Assistent al activeren door de homeknop van je Android-telefoon ingedrukt te houden, of – als je smartphone een gebarenbediening heeft – vanaf de onderste hoeken van het scherm naar boven te vegen. Sommige smartphones, zoals die van Motorola en Nokia, hebben zelfs een fysieke knop om de Google Assistent op te roepen.

Meer over Android 12

De verwachting is dat Android 12 tijdens Google I/O 2021 aan het grote publiek wordt getoond. Deze ontwikkelaarsconferentie vindt volgende week plaats en begint altijd met een grote presentatie, waarin Google zijn softwareplannen voor het komende jaar onthult. Vaak is hierbij een grote rol weggelegd voor de nieuwste Android-versie.

Android 12 wordt al een aantal maanden getest door ontwikkelaars en Google zelf. De update introduceert mogelijk een nieuw design, waarbij je vooral meer opties krijgt om het uiterlijk van Android naar eigen wens aan te passen. Ook zitten nieuwe Android-versies altijd vol met nieuwe functies en andere verbeteringen.

Google maakt hoogstwaarschijnlijk na de keynote een publieke testversie van Android 12 beschikbaar. Als je een Pixel-telefoon hebt, kun je de nieuwe features dan alvast proberen voordat de update voor iedereen beschikbaar komt. De definitieve release van Android 12 vindt later dit jaar plaats, waarschijnlijk in augustus of september. Fabrikanten moeten dan de update naar hun eigen toestellen uitrollen.

De redactie van Android Planet zit volgende week dinsdag (18 mei) klaar tijdens Google I/O 2021 om jou van het laatste nieuws te voorzien. Volg ons via de website, of houd de Android Planet-app dan in de gaten.