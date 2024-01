‘Zo ziet de slimmere Google Assistent met Bard eruit’

De Google Assistent wordt nóg slimmer, want binnenkort vind je daar ook kunstmatige intelligentie in de vorm van Google Bard. Een lekker deelde screenshots van hoe dat eruit komt te zien.

Zien: screenshots van Bard-AI in de Google Assistent

Richting het einde van 2023 kondigde Google aan dat de Assistent wordt uitgebreid met kunstmatige intelligentie. Bard – zo heet het AI-model van Google – moet de Google Assistent voorzien van persoonlijkere antwoorden die beter inspelen op het gesprek. Ook ondersteunt de Assistent straks niet alleen spraak en tekst, maar ook vragen over afbeeldingen.

Dylan Roussel deelde zijn ervaringen met een nog onuitgebrachte versie van de nieuwe Google Assistent op X. Hierin toont hij hoe je de assistent met Bard instelt, gebruikt en hoe de interface eruit ziet. Bij de installatie geeft Bard aan dat hij Google Assistent-functies kan uitvoeren en informatie uit Google-apps kan halen, bijvoorbeeld je agenda of Gmail.

Je kunt de Assistent nog steeds oproepen door ‘Hey Google’ te zeggen. Er verschijnt vervolgens een pop-up waar je tekst, spraak of een foto kunt invoeren. Er is ook een knop om de volledige Assistent met Bard-app te openen. Hier zijn al je verschillende gesprekken met de Assistent in een menu te vinden.

Open je de Assistent met Bard terwijl je een app gebruikt? Dan kun je een screenshot van die app uploaden en er vervolgens een vraag over stellen. Hiervoor is een speciale ‘Add this screen’-knop toegevoegd. In de instellingen kun je er voor kiezen om enkel de originele Google Assistent te gebruiken. Handig als je het niet zo op AI hebt.

Iedereen aan de kunstmatige intelligentie

Bard is één van de AI-gerichte projecten van Google en de techgigant gaat ermee de strijd aan met ChatGPT. Online is de chatbot van Google al beschikbaar via de browser, maar met de integratie van Bard in de Google Assistent zal de chatbot voor velen nog toegankelijker worden.

Het is voor Google belangrijk dat ze ook bij de slimme assistent AI integreren, want de concurrent OpenAI lijkt ook van ChatGPT een slimme assistent te willen maken. Daarnaast heeft Microsoft recentelijk de Copilot-app uitgebracht, die ook de techniek achter ChatGPT gebruikt.

Google doet er met Gemini daarom alles aan om met de grote AI-bots mee te komen. We legden je eerder uit hoe Google’s software in elkaar zit. Voeg Android Planet toe aan je Google Nieuws-overzicht om niets te missen van het laatste Android-nieuws.

