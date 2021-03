Roep jij vaak tevergeefs ‘Hey Google’ als je de hulp van de Google Assistent in wil schakelen? Dan hebben we goed nieuws. Google gaat de detectie van het bekende spraakcommando verbeteren met jouw stem.

‘Hey Google’ straks beter herkend door Google Assistent

Als je de Google Assistent in wil schakelen, roep je ‘Hey Google’ of ‘Oké Google’. In de praktijk komt het helaas voor dat je telefoon of slimme luidspreker het spraakcommando niet oppikt. Of dat de Google Assistent juist tegen je begint te praten, terwijl je daar helemaal niet om vroeg. Google gaat je eigen stem gebruiken om deze problemen op te lossen.

Dat ontdekte 9to5Google. Sommige gebruikers zien een nieuwe optie in de instellingen van de Google Assistent. Daarmee kunnen ze hun spraakcommando’s opslaan zodat de algoritmes leren van hun fouten. Als de Google Assistent niet of ten onrechte wordt geactiveerd, komt dat vaak door achtergrondgeluiden die het systeem moeilijk kan onderscheiden van een echt commando. Ook zware accenten zijn in de praktijk vaak lastig te duiden.

Wie meedoet aan de test, slaat maximaal 20 mislukte spraakcommando’s per dag op. Na 63 dagen wordt ze automatisch gewist. Google belooft dat de commando’s op jouw telefoon blijven staan. Het bedrijf krijgt alleen een anonieme analyse te zien van wat er fout ging. Daarmee kan Google de gevoeligheid van het ‘Hey Google’-algoritme aanpassen. Overigens kun je de gevoeligheid van de Google Assistent ook zelf instellen.

Dit moet je weten over de Google Assistent

