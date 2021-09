Dit is de nieuwe Google Assistent Driving Mode, alternatief voor losse Android Auto-app

De losse Android Auto-app voor smartphones verdwijnt vanaf Android 12. Vanaf dan kun je de Google Assistent Driving Mode gebruiken als alternatief. Hoe dat er precies uitziet weten we nu dankzij een uitgebreide hands-on.

Google Assistent Driving Mode in plaats van Android Auto

Er zijn al jaren plannen om de losse Android Auto-app te laten verdwijnen. Een speciale rijmodus in combinatie met de Google Assistent, dat is namelijk de toekomst volgens Google. In 2019 werd dat al aangekondigd en zagen we ook de eerste plaatjes van de interface en mogelijkheden. Nu, ruim twee jaar later, was het eindelijk tijd voor een volledig nieuw uiterlijk. Op de redactie van Android Planet hebben we dat helaas nog niet gespot, maar het Amerikaanse Android Police al wel.

Met die nieuwe modus krijg je een startscherm voorgeschoteld, waarop je verschillende snelkoppelingen vindt, handig tijdens het rijden. Zo kun je natuurlijk navigeren naar bijvoorbeeld bekende of eerder bezochte plekken, maar natuurlijk ook een nieuw adres invoeren. Ook krijg je muzieksuggesties te zien, handig als je snel wat muziek wil opzetten. Natuurlijk kun je een nummer pauzeren of bijvoorbeeld skippen.

Wat ook weer opvalt is dat de interface grote en duidelijke knoppen bevat, iets dat we kennen van Android Auto. Een applade is natuurlijk aanwezig. Klik je daarop dan zie je alle geïnstalleerde applicaties die te gebruiken zijn tijdens het autorijden. Wil je bellen of een bericht dicteren, dan doe je dat via een van de snelkoppelingen naar contactpersonen.

Begin je met rijden dan geeft de Assistent direct een melding en krijg je de vraag of je de rijmodus wil starten. Die modus kun je trouwens ook via een stemcommando activeren. Daarnaast kan de assistent suggesties geven voor plekken om naartoe te navigeren. Deze zijn dan weer gebaseerd op onder andere de recente zoekgeschiedenis.

Gefaseerde uitrol en nog vastlopers gespot

De uitrol van de nieuwe rijmodus is niet te forceren aldus de website en vindt gefaseerd plaats. Daardoor kan het even duren, voordat ook jij aan de slag kunt met de nieuwe mogelijkheden en veilig de weg op kunt. Daarbij melden verschillende websites ook nog dat het systeem regelmatig vastloopt.

Gebruik jij de losse Android Auto-applicatie? Zie jij wat in de nieuwe mogelijkheden om veilig te navigeren, media te consumeren en bellen of had jij liever niet gezien dat Google de stekker uit de losse app trekt? Laat het uiteraard weten in de reacties!

