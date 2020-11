Google Assistent krijgt nieuwe functies voor families

De Google Assistent krijgt later dit jaar een aantal nieuwe functies die met name families aan zullen spreken. Ze zijn vooral geschikt voor bezitters van een slim scherm.

Lees verder na de advertentie.

Google Assistent wordt nog handiger voor families

Heb je een smart display als de Nest Hub in huis? Dan kun je voor het einde van dit jaar aan de slag met nieuwe, op families gerichte functies voor de Google Assistent. Er komt onder meer een apart tabblad voor gezinnen genaamd Family Tab.

Hier worden bestaande features als Family Bell in ondergebracht. Daarmee kun je notificaties instellen voor de hele familie, die je afspeelt op smartphones of slimme speakers als de Nest Audio. Je laat bijvoorbeeld iedereen weten dat het tijd is voor de lunch of het avondeten. Je kunt ook alleen je zoon eraan herinneren dat hij tijdens het studeren af en toe zijn benen moet strekken. De update brengt daarnaast verse geluidseffecten met zich mee.

Een nieuwe toevoeging is Family Notes. Dat zijn digitale briefjes met een belangrijke boodschap. Deze ‘plakken’ op je scherm zodat niemand ze kan missen.

De Google Assistent krijgt ook features die families van wat extra entertainment voorzien. Door “Hey Google, tell me a story” te zeggen, toont het slimme scherm interactieve verhalen waar je doorheen kunt bladeren. Ze bevatten daarnaast speciaal voor Google gemaakt animaties.

Toch liever iets educatiefs? Zeg “Hey Google, what can I learn with my family?” en het scherm toont je allerlei activiteiten waar jij en je kroost iets van opsteken.

Waar is mijn familie, Google?

De Google Assistent maakt straks ook de droom van menig moeder waar: de mogelijkheid om op je smart display te zien waar ieder familielid zich bevindt. Zeg “Hey Google, where is my family” en je krijgt de laatst bekende locatie te zien van je partner en kinderen. Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen te checken waar je dochter uithangt.

Hier zitten wel een paar voorwaarden aan. Je hebt Google Family Link nodig, je kinderen moeten 13 jaar of ouder zijn en iedere deelnemer dient natuurlijk haar/zijn locatie te delen met Google Maps.

Lees meer nieuws over de Google Assistent: