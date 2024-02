Opinie: Google Assistent-gebruikers verdienen beter

Als je geïnvesteerd hebt in Google-speakers met de Google Assistent, dan heb je nu minder functies dan vijf jaar geleden. Hoe zit dat?

Google Assistent-functies en Gemini: dit gaat niet goed

Het is nog niet zo lang geleden dat Google volledig voor de Google Assistent ging. Alles moest wijken voor deze technologie en de spraakassistent werd op zoveel mogelijk apparaten geplaatst. Van je speaker tot je koelkast.

Google was toen al een bedrijf voor kunstmatige intelligentie, en de Assistent was de meest toegankelijke manier om daarmee aan de slag te gaan. Inmiddels weten we dat deze spraakassistent niet eens in de buurt kwam van wat we nu zien met chatbots zoals ChatGPT.

De Google Assistent en andere spraakassistenten kunnen alleen voorgeprogrammeerde antwoorden geven op hele specifieke vragen, en dat zorgt voor veel frustratie. Een chatbot gebaseerd op een AI-model biedt mogelijkheden voor veel natuurlijkere gesprekken. Google heeft dat ook door en het bedrijf heeft zijn strategie radicaal omgegooid.

Bard en Gemini

Dat Google geschrokken is van de populariteit van ChatGPT, blijkt uit de chaos bij het presenteren en benamen van zijn nieuwe producten. Googles chatbot gebaseerd op een AI-model heette Bard. De bedoeling was dat je straks Google Assistent met Bard zou krijgen, maar daarnaast zou Bard Gemini krijgen (een meer geavanceerd AI-model). Later zou dan Gemini Ultra in een Bard Advanced verschijnen. Snap jij het nog?

Nu komt Google met het nieuws: Bard heet voortaan Gemini. Deze vernieuwde chatbot heeft een eigen app, die de Google Assistent vervangt als je die installeert. De app is alleen nog niet in Nederland verkrijgbaar en dat gaat waarschijnlijk ook nog wel even duren.

Google zegt namelijk dat de Gemini-app langzaam naar andere landen en talen worden uitgerold, en het bedrijf moet daarbij rekening houden met lokale regelgeving. In Europa hebben AI-bedrijven te maken met de EU, die via een nieuwe AI-wet onder andere verplicht om transparant te zijn over de data waarmee je chatbot is getraind.

Missende functies

Het is natuurlijk prima dat Google nog een beetje zoekende is, want de ontwikkeling van deze technologie gaat razendsnel en iedereen probeert er grip op te krijgen. Waar ik alleen minder begrip voor heb, is dat de zoekgigant de Google Assistent deels heeft gesloopt voordat er voor alle gebruikers een dergelijk alternatief is.

De Google Assistent kan sinds kort geen wekker zetten met muziek of radio. Je kunt geen audioboeken via Google Play Books meer besturen, of een stopwatch starten op slimme schermen en speakers. Het is niet meer mogelijk om via je stem een e-mail of audiobericht te sturen, of een afspraak in de Google Agenda te verplaatsen. Je kunt je speakers zelfs niet meer gebruiken om een stembericht naar andere familieleden te sturen. En dat is maar een selectie van de functies die onlangs zijn verwijderd.

Ik heb in mijn huis vijf slimme Nest-speakers en een Nest Hub staan waarmee ik enkel de Google Assistent kan bereiken, en daar kan ik nu minder mee. Dat zou prima zijn als er direct een beter alternatief klaar staat in de vorm van Gemini, maar wie weet hoe lang we nog moeten wachten tot we daar via onze slimme speakers mee kunnen praten.

