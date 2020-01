De Google Assistent wordt dit jaar een stuk slimmer. Van taken inplannen, sneller bellen tot aan notities achterlaten voor gezinsleden: het stemhulpje staat je in 2020 op alle fronten bij. Hierbij een overzicht van vijf nieuwe Google Assistent-functies.



Overzicht: 5 nieuwe Google Assistent-functies

Het zoekmachinebedrijf onthulde de verbeteringen tijdens CES 2020, een grote elektronicabeurs die momenteel plaatsvindt.

1. Acties inplannen

Dat je de Google Assistent commando’s kunt geven, is duidelijk. Straks kun je deze taken ook op een later moment inplannen. Moet je morgenmiddag onverwachts weg? Zeg dan “doe de lichten morgen om 2 uur ‘s middags uit” tegen de stemhulp. Op eenzelfde manier geef je aan dat de koffiemachine morgenochtend om zes uur moet beginnen met bonen malen.

2. Privacy

Eén van de redenen dat Google-diensten in de regel goed werken, is omdat het bedrijf een schat aan persoonlijke informatie over je heeft. Naar aanleiding van meerdere privacyschandalen gaat men hier daarom transparanter in zijn.

Volgens het bedrijf kun je straks bijvoorbeeld “Ok Google, sla je mijn geluidsopnames op?” aan de Assistent vragen. Vervolgens krijg je een beknopte uitleg. Voor het volledige overzicht moet je nog steeds in de accountinstellingen van je Google-profiel zijn, maar het vragen is wel toegankelijker.

3. Eén smart home

Verder wil de Google Assistent dé spil in jouw smart home worden. Het bedrijf heeft daarom aangekondigd in de toekomst meerdere productsoorten te gaan ondersteunen, waaronder slimme koffiemakers, airco’s, stofzuigers en zelfs badkuipen. Om welke producten/merken het precies gaat, is nog onduidelijk.

Ook wordt het straks makkelijker om de Google Assistent aan deze apparaten te koppelen. Ben je klaar met het instellen van je slimme speaker, tv of stofzuiger? Dan stuurt de Home-app automatisch een notificatie naar je Android-telefoon. Hier hoef je vervolgens alleen maar op te klikken om de Assistent toe te voegen.

4. Sneller bellen

Waarschijnlijk heb je meerdere personen met de naam Jan in je contactenlijst staan. Straks is het niet meer nodig om aan te geven welke Jan je wil bereiken, omdat je snelkoppelingen kunt aanmaken. De functie gaat werken met slimme apparaten, waaronder de Google Nest Mini en Nest Hub. Wil je een andere Jan bereiken? Dan moet je de achternaam erbij vermelden.

5. Memo’s maken

Plakken jullie thuis notitieblaadjes op de koelkast, of schrijf je met een krijtje de boodschappen op? Straks kun je ook met de Google Assistent notities maken. Zeg bijvoorbeeld “Laat een notitie voor Lars achter dat hij niet moet vergeten dat…”. De lijstjes met herinneringen lijken op de welbekende gele notitieblaadjes.

Releasedatum

Wanneer de nieuwe Google Assistent-functies uitrollen is nog onbekend. Op basis van eerdere ervaringen kan het echter een poosje duren. Bovendien is het nog maar de vraag of de Google Assistent-functies direct na uitkomst ook in Nederland (en België) verkrijgbaar zijn.

