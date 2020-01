Vanaf nu is het mogelijk om de Google Assistent je WhatsApp-berichten of sms’jes te laten voorlezen. Ook kun je natuurlijk een antwoord dicteren en deze snel laten terugsturen.

Google Assistent leest je appjes voor

Google laat in een persbericht weten dat de Nederlandse Google Assistent vanaf vandaag je ongelezen berichten voor kan lezen. Het gaat dan om onder andere sms’jes en WhatsApp-berichten. Kwestie van de assistent opstarten en het commando: “Lees m’n appjes voor” roepen.

Vervolgens worden je berichten voorgelezen en daarna kun je ook een antwoord dicteren. Daarbij gaat het om een kort berichtje van maximaal 350 tekens. Dat is weer handig als je je handen vol hebt met de kinderen, het huishouden of bijvoorbeeld in de auto zit.

Lees ook: Zo start je een gesprek op WhatsApp via Google Assistent

Assistent wordt steeds slimmer

Zulke mogelijkheden zorgen ervoor dat Google Assistent steeds slimmer wordt. Je kunt het niet alleen gebruiken op smartphones, maar ook op apparaten als de Google Nest Mini en Google Nest Hub. Naast het stellen van vragen kun je ook allerlei opdrachten geven.

Zo speel je snel muziek af via Spotify of start je je favoriete podcast. Netflix bekijk je met een stemcommando en dankzij ‘Actions on Google’ kun je ook slim contact onderhouden met bedrijven. Zo kun je aan Albert Heijn vragen welk recept je maakt met bepaalde ingrediënten, of vraag je MediaMarkt snel naar de aanbieding van de dag.

Ook kun je Google Assistent gebruiken op horloges met Wear OS of via Android Auto. Al met al zien we het slimme hulpje op steeds meer apparaten en biedt het steeds meer mogelijkheden.

Lees het laatste nieuws over Google Assistent