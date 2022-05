Poll: Gebruik jij de Google Assistent (nog)?

Gebruik jij de Google Assistent? Of laat je Googles stemhulpje (inmiddels) voor wat het is? Laat ons weten wat jij van Assistent vindt door je stem uit te brengen in deze poll.

Google Assistent-poll: breng je stem uit

Nederland moest er een poos op wachten, maar in 2018 was het eindelijk zover. Google bracht de Assistent naar Nederland. Destijds zorgde dit voor een flinke revolutie, want ineens kon je je smartphone en speaker bedienen met niets meer dan je stem.

In de daaropvolgende werd Googles ‘digitale butler’ steeds uitgebreider. Denk bijvoorbeeld aan de functie Routines. Hiermee is het mogelijk om meerdere acties aan één (stem)commando te koppelen. Ook tijdens de laatste editie van I/O, Googles jaarlijkse conferentie, kondigde het bedrijf nieuwe functies voor de spraakassistent aan.

We kunnen dan ook niet anders concluderen dan dat Google Assistent op papier een hoop te bieden heeft. De hamvraag is echter: gebruik je het ook in de praktijk? De redactie van Android Planet is benieuwd en vraagt zich af of jij de Google Assistent (nog) gebruikt? Breng je stem uit in onderstaande poll:

Zie je de poll niet? Tik hier om je stem handmatig uit te brengen

