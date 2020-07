Vanaf nu zijn routines te gebruiken met de Google Assistent in Nederland. Het lijkt erop dat de functie nog wordt getest, maar activeren is al mogelijk.

Google Assistent-routines in Nederland

Vanaf nu is het echt mogelijk om routines in te stellen met behulp van Google Assistent. Website Androidworld kwam er via een tipgever achter dat routines vanaf nu handmatig in te stellen zijn in Nederland.

Zo’n routine moet je zien als een schakeling van acties en taken die wordt uitgevoerd als je een bepaald commando ingeeft. Zo kun je ervoor zorgen dat als je een bepaald commando noemt, de Google Assistent vervolgens allerlei handelingen uitvoert. Ook kun je hier een specifieke tijd aan hangen, zodat de routine op een bepaald moment wordt uitgevoerd.

Daarbij kun je denken aan het voorlezen van het weerbericht of je afspraken van die dag, maar ook het in- of uitschakelen van slimme apparatuur zoals lampen, gordijnen of het vergrendelen van deuren op afstand. Daarna kun je vervolgens ook nog specifieke muziek laten afspelen, of bijvoorbeeld een podcast.

Hoe werken Google Assistent-routines?

De optie voor routines was al sinds december 2019 te vinden in de Google Assistent-app, maar gebruiken was nog niet mogelijk. Je hebt de keuze om bepaalde routines aan te passen, maar ook om een heel eigen routine in te stellen.

Vanaf nu kun je eindelijk in Nederland aan de slag met routines. Op het startscherm van de Google Home-app is de mogelijkheid van routines nog niet te vinden. In de instellingen van Google Assistent vind je deze functie al wel terug. Het instellen van zo’n commando werkt vooralsnog nog via een kleine omweg. Om dat te doen volg je onderstaande stappen.

Open Google Assistent op je smartphone; Zeg simpelweg ‘Routines’; Klik op het tandwiel onder de optie ‘Routines’; Kies vervolgens voor ‘Een routine toevoegen’ of kies een vooraf gedefinieerde variant; Daarna kun je opdrachten toevoegen, evenals acties, bepaalde media koppelen of een tijd en dag instellen.

De routines zijn in te stellen voor thuis, werk of onderweg. Wil je bijvoorbeeld thuis alvast de thermostaat aanzetten op het moment dat je de auto instapt? Dat kan. Ook kun je een routine instellen om je ochtenden makkelijker te maken. Geef bijvoorbeeld aan dat je wil worden bijgepraat met de laatste nieuwtjes en alvast wil horen hoe druk het op de weg is zodra je ‘s ochtends uit bed stapt.

Meer tips voor Google Assistent

Routines zoals in dit artikel beschreven zijn anders dan Google Assistent Actions, waarmee je in contact kunt komen met bedrijven. Wil je hierover meer weten? Lees dan ons artikel over drie subtiele toevoegingen aan Google Assistent. Heb je geen behoefte aan de digitale assistent van Google? Check dan ook hoe je ‘m uitschakelt of bekijk onderstaande video.

