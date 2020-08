Googles digitale hulpje krijgt er een nieuwe functie bij die jouw agenda bijhoudt, versnelt en in de toekomst zelfs automatiseert. Voorlopig kunnen alleen Engelstalige gebruikers aan de slag met Google Assistent Snapshot.

Google Assistent Snapshot uitgebreid

Snapshot werd twee jaar geleden geïntroduceerd en krijgt nu een flinke update, zo schrijft Google in een blog. De verbeterde variant rolt eerst alleen uit voor Engelstalige Google Assistent-gebruikers. Zij activeren de functie door “Hey Google, show me my day” te zeggen. Het is nog niet duidelijk wanneer Nederlanders met het verbeterde Snapshot aan de slag kunnen.

Google Assistent Snapshot heeft drie kerntaken: verzamelen, versnellen en automatiseren. Hieronder lichten we ieder onderdeel uit.

1. Verzamelen

Ten eerste verzamelt Google Assistent Snapshot al je afspraken, taken en lijstjes in één centrale plek. Werk je met meerdere agenda’s? Dan zie je alle afspraken uit die kalenders in het centrale overzicht van Assistent. Momenteel kan het hulpje onder meer afspraken, herinneringen en aankomende verjaardagen indexeren.

2. Versnellen

Daarnaast probeert Google Assistent Snapshot ervoor te zorgen dat je die taakjes sneller af kunt werken. Is het vandaag jouw beurt om te koken? Google Assistent Snapshot heeft al enkele recepten voor je verzameld zodat je daar niet meer over na hoeft te denken. Wanneer je geen zin hebt om te koken schotelt Snapshot direct enkele restaurants bij jou in de buurt voor.

3. Automatiseren

Hoe vaker je Google Assistent Snapshot gebruikt, hoe slimmer de functie wordt. Onder meer de aanbevelingen gaan er bijvoorbeeld op vooruit. Wanneer je een paar vaste podcasts luistert geeft Assistent je bijvoorbeeld automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering online staat.

Zo activeer je Snapshot in Nederland

Snapshot rolt in eerste instantie uit voor Engelstalige landen. Wanneer je de taalinstellingen van het stemhulpje verandert, kun je zodoende al aan de slag met Snapshot. Zo werkt het:

Open de Assistent-app op je smartphone; Tik op het icoon linksonder in het scherm en druk op het profielicoon rechtsboven; Ga naar het tweede tabblad, Assistent, en selecteer ‘Talen’; Voeg hier Engels als tweede taal toe; Tik op het vakje ‘Nederlands’ en maak hier ‘Engels’ van; Nu zie je als het goed is maar één taal: Engels.

Vervolgens activeer je Snapshot middels het hierboven genoemde stemcommando: “Hey Google, show me my day”. Naar eigen wens kun verjaardagen, recepten, woon-werkverkeer en meer zogeheten ‘kaarten’ aan Snapshot toevoegen.

Wil je Nederlands tegen de Assistent blijven kletsen? Dan zit er voorlopig niets anders op dan geduld hebben. Zodra de functie ook hier uitgerold wordt lees je dat natuurlijk als eerst op Android Planet. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, download de app of blijf de site checken om niets te missen.

