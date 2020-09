Snelkoppelingen zijn (weer) toegevoegd aan de Google Assistent. Dankzij deze shortcuts kun je populaire apps als WhatsApp, Instagram en YouTube bedienen met een stemcommando. Nog niet iedereen kan aan de slag met Google Assistent-snelkoppelingen.

Google Assistent snelkoppelingen maken comeback

Android Police ontdekte de toevoeging aan Googles stemhulpje. De snelkoppelingen lijken eerst uit te rollen voor een klein groepje Google Assistent-gebruikers, maar mogelijk vindt in de komende periode een bredere release plaats. Vermoedelijk zijn eerst Engelstalige Assistent-gebruikers aan de beurt.

Snelkoppelingen in Google Assistent, of shortcuts, zorgen ervoor dat je andere apps met een stemcommando kunt bedienen. Naast een breed aanbod van vooraf aangemaakte shortcuts kun je ook eigen snelkoppelingen aanmaken.

Wil je checken of jij al met de nieuwe functie aan de slag kunt? Open dan de Google Assistent-app en ga naar het instellingenmenu door op je profielicoon rechtsboven in het scherm te tikken. Vervolgens vind je de snelkoppelingen terug in het tabblad “Assistent”.

Dit kun je met Google Assistent-shortcuts

De Google Assistent-shortcuts werken onder meer met populaire apps als Maps, Gmail, Instagram, Twitter, WhatsApp en YouTube samen. Zodoende kun je met één stemcommando bijvoorbeeld naar huis navigeren, een tweet plaatsen, je WhatsApp-profielfoto updaten of nieuwe foto’s op Instagram bekijken.

Snelkoppelingen werken heel simpel. Zeg simpelweg “Hey Google”, gevolgd door het stemcommando, zoals “nieuw Twitter-bericht.” Stemcommando’s zijn aanpasbaar, dus je zou er ook “nieuw Twitter” van kunnen maken, als je dat handig vindt.

Helemaal nieuw zijn de shortcuts niet. Enkele jaren geleden kon je namelijk ook al met de snelkoppelingen aan de slag. Op den duur werd de functie echter vervangen door Routines in Google Assistent. Routines richten zich dan weer op het uitvoeren van meerdere acties, in plaats van losstaande taken.

Meer over de Assistent

Assistent is Googles slimme stemhulpje. De virtuele butler kan onder meer je agenda bijhouden, aangeven of je vandaag een paraplu moet meenemen en muziek voor je aanzetten. De Assistent werkt met meerdere apparaten samen, waaronder de Google Nest Mini-speaker en Chromecast. Lees alles over de spraakassistent op onze Google Assistent-overzichtspagina.