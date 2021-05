Preview: Google Assistent krijg nieuw kleurrijk uiterlijk

Er zijn afbeeldingen verschenen van een kleurrijke interface van de Google Assistent. Het lijkt erop dat het onderdeel wordt van de uitgebreide thema-opties van Android 12.

Lees verder na de advertentie.

Nieuw Google Assistent-uiterlijk is kleurrijk

Op XDA Developers zijn screenshots verschenen van Google Assistent met een zeer kleurrijke interface. Stel je een vraag aan de digitale butler, dan is de interface daarvan momenteel zwart of wit. Dat ligt er weer aan of je de donkere modus op je toestel gebruikt of niet. Via de website zijn er verschillende afbeeldingen verschenen, waarop die interface groen of blauw is, waar we ook nog eens verschillende tinten zien.

De website speculeert dat het onderdeel is van de uitgebreide thema-instellingen van het aankomende Android 12. Eerder werden daar al verschillende details over bekend. Zo kies je een kleurenschema die overal op de telefoon wordt doorgevoerd. Daarbij kun je denken aan icoontjes en snelle instellingen, maar ook apps als die hiervoor ondersteuning bieden. Je kiest een bepaald kleurenschema of stelt die zelf samen, waarna de hele interface van je toestel daarop wordt aangepast.

“Mijn acties”: met één tik een handeling uitvoeren

De tipgever van XDA Developers kreeg tot slot een nieuwe mogelijkheid van de Assistent aan de gang: my actions. Daarmee kun je met een simpele tik op het scherm een bepaalde actie uitvoeren die je vooraf hebt ingesteld. In het voorbeeld heeft ‘ie bijvoorbeeld een actie aangemaakt, waarbij het volume direct op 50 procent wordt gezet.

Onderdeel van Android 12?

Of we bovenstaande mogelijkheden echt in Android 12 kunnen gaan gebruiken, is nog de vraag. Misschien gaan we er meer van zien op Google I/O 2021, wat plaatsvindt van 18 tot en met 20 mei. Tijdens de digitale ontwikkelaarsconferentie worden alle plannen van Google dit jaar bekend. Tevens verwachten we daar ook meer te horen over de nieuwste Android-versie, met alle nieuwe features en verbeteringen.

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom Google I/O en Android 12? Houd de website dan in de gaten, download de gratis Android Planet-app of check ons natuurlijk op Instagram en Facebook.

Meer Google Assistent nieuws op Android Planet: