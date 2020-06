De Google Assistent krijgt een update. De verbeteringen helpen vooral de techniek vooruit, aan de oppervlakte verandert er weinig. Google wil met de update vooral de gebruikerservaring verhogen. Deze subtiele verbeteringen komen eraan.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Assistent-update: 3 subtiele toevoegingen

Google kondigde de vernieuwingen aan tijdens VOICE Global, een digitaal evenement ter vervanging van de jaarlijkse Google I/O-conferentie. De toevoegingen zijn vooral gericht op het verbeteren van de techniek.

1. Slimmere assistent voor smart displays

Een belangrijke verbetering is Home Storage, of ‘Thuisopslag’ in plat Nederlands. Het komt erop neer dat Googles digitale butler meer gegevens lokaal gaat opslaan op slimme schermen, zoals de Nest Hub. Hierdoor leert het display meer over jouw persoonlijke voorkeuren.

De Google Assistent weet hierdoor bijvoorbeeld bij welk level je bent in een game. Ook kun je dankzij Home Storage makkelijker lange podcastafleveringen hervatten op je slimme scherm, want Googles stemhulpje onthoudt precies waar je bent gebleven.

2. Compact artikelen lezen op smart displays

Verder brengt Google de amp-weergave deze zomer naar smart displays. Op die manier kun je snelle versies van webpagina’s ook op je Nest Hub lezen. Veel websites hebben amp-versies van hun website gemaakt, waaronder Android Planet. Amp-versies laden sneller dan normale websites.

3. “Hey Albert Heijn, wat is er in de bonus?”

Ook brengt Google een nieuw ontwikkelaarsplatform voor de Assistent uit: Actions Builder. Bedrijven en makers kunnen hiermee op een simpele wijze Actions on Google maken en beheren. In Nederland kun je dankzij de Google Assistent Actions onder meer contact opnemen met Albert Heijn door bijvoorbeeld te vragen wat er in de bonus is.

De nieuwe Actions Builder is visueel opgezet. De makers van Albert Heijn kunnen zodoende bijvoorbeeld overzichtelijk zien welke antwoorden passen bij de vragen van klanten. Tot nog toe zat het ontwikkelaarsplatform van de Google Assistent minder overzichtelijk in elkaar.

Tips voor de Google Assistent

Google blijft sleutelen aan de Assistent. Na de Nederlandse introductie in de zomer van 2018 is het slimme hulpje meermaals uitgebreid. Momenteel test men de mogelijkheid om met de Assistent te betalen via een stemcommando. Websites voorlezen kan hij inmiddels al en ook vertalen is geen probleem.