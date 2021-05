Deze 3 Google Assistent-verbeteringen maken het hulpje slimmer

Google heeft drie handige verbeteringen voor de Google Assistent aangekondigd. Het digitale hulpje wordt binnenkort weer wat slimmer en gebruiksvriendelijker. Android Planet zet de vernieuwingen op een rij.

Google Assistent-verbeteringen

De Google Assistent is een digitale (spraak)assistent die ingebouwd is in je Android-smartphone, maar ook in Chromebooks en slimme schermen als de Google Nest Hub. Op Android-toestellen kun je binnenkort meer met de Assistent, zo kondigde Google aan op zijn jaarlijkse I/O-conferentie. De verbeteringen debuteren in Android 12, maar komen vermoedelijk ook (deels) beschikbaar op smartphones en tablets met Android 11 of lager.

1. Assistent verandert onveilige wachtwoorden

De eerste verbetering is dat de Google Assistent je gaat helpen bij het wijzigen van onveilige wachtwoorden. Gebruik je straks de Chrome-app en geeft die aan dat je wachtwoord van een website gehackt is, dan verschijnt er een blauwe Google Assistent-knop naast. Die neemt je veel werk uit handen door je te helpen bij het updaten van je wachtwoord.

Klik namelijk op de knop en de Assistent brengt je direct naar de pagina waar je je wachtwoord kan veranderen. De Assistent stelt vervolgens een willekeurig, ingewikkeld wachtwoord voor waar je voor kunt kiezen. Natuurlijk kun je ook zelf een wachtwoord kiezen. Na het bevestigen slaat Google het nieuwe wachtwoord op je in Chrome-wachtwoordenkluis, zodat hij op al je ingelogde apparaten gesynchroniseerd wordt.

2. Widgets geven de Assistent meer informatie

Een andere toffe vernieuwing is dat de Google Assistent de beschikking krijgt over widgets. Die ken je al jaren van het startscherm van je toestel en debuteren straks ook in het Assistent-scherm. Ze geven belangrijke informatie visueel beter weer, bijvoorbeeld via een kleine grafiek. Vraag je de Assistent hoeveel kilometer je deze week gerend hebt met de Strava-app, dan zie je duidelijkere cijfers en een grafiek.

Je kunt dit soort widgets met één klik toevoegen aan je startscherm. Ook kun je in de widgets klikken op knoppen om snel acties uit te voeren zonder de betreffende app te openen. Denk aan het starten van een hardloopsessie zonder de Strava-app aan te raken.

Google meldt dat app-ontwikkelaars hun widgets kunnen optimaliseren voor de Assistent. Het bedrijf overweegt speciale Assistent-widgets voor Android Auto. Binnenkort komt hier meer duidelijkheid over.

3. Shortcuts laten je sneller acties uitvoeren

De derde verbetering draagt de naam Shortcuts en stelt je in staat om de Assistent meer te personaliseren. Zo kun je een Shortcut een eigen naam geven, bijvoorbeeld ‘Hey Google, nieuwe Keep-notitie’. Daar koppel je een actie aan, in dit geval het aanmaken van een nieuwe notitie in de Google Keep-app.

Je kunt allerlei Shortcuts aanmaken. De feature doet qua uiterlijk en werking denken aan Routines, een Assistent-feature die al langer beschikbaar is en je meerdere acties uit laat voeren met één vraag of commando.

