Google laat je Authenticator-codes nu overzetten via Google-account

Met tweestapsverificatie zijn je online accounts veel beter beschermd. Deze codes vind je in een authenticatie-app als Google Authenticator. De zoekgigant heeft de app nu verbeterd en koppelt de codes aan je Google-account.

Extra laag beveiliging nu op al je apparaten beschikbaar

Het goed beveiligen van je online accounts is erg belangrijk. Een sterk wachtwoord is natuurlijk essentieel, maar voor een extra laag beveiliging raden we tweestapsverificatie aan. Wanneer je tweestapsverificatie inschakelt op een account, moet je bij het inloggen een tijdelijke code invoeren die in een authenticatie-app op je smartphone verschijnt. Dit als extra bevestiging dat jij het bent wie inlogt.

Ook Google heeft zijn eigen Authenticator-app, waarin je de tijdelijke codes voor verschillende accounts op een rijtje ziet staan. De app werkt erg simpel, maar had een groot nadeel. Kocht je een nieuwe smartphone, dan moest je met de oude telefoon alle code’s overzetten. Dat is prima, behalve als je je oude telefoon kwijtraakt, hij gestolen wordt of kapot gaat. Toegang tot accounts kan je dan volledig ontnomen worden.

Dat probleem is nu opgelost, want Google kondigt aan dat verificatiesleutels nu worden gesynchroniseerd met je Google-account. Bij het instellen van de authenticatie-app op je nieuwe smartphone worden de codes voortaan automatisch hersteld. Zo hoef je je geen zorgen te maken over de toegang tot je best-beveiligde accounts.

Wachtwoordloze toekomst

Gebruikers met zwakke wachtwoorden zijn een makkelijk doelwit voor hackers en andere kwaadwillenden. Het toevoegen van 2FA is één van de dingen die Google biedt voor betere beveiliging. Toch streeft het bedrijf naar een wachtwoordloze toekomst.

Daarmee wordt bedoeld dat verificatie via een tweede apparaat centraal komt te staan. Denk eens aan het scannen van je vingerafdruk met je smartphone. Deze wil Google in de toekomst inzetten om in te loggen op accounts. Je vingerafdruk is immers uniek en daardoor extra veilig.

