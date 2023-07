Hoe Google de autowereld verovert: dit moet je weten over Google Automotive Services

Met Google Automotive Services komt Google steeds dichterbij haar ambitie: dé aanjager van slim autorijden worden. Tijd voor een kennismaking met dit belangrijke, maar weinig bekende onderdeel van deze strategie.

Google zit steeds comfortabeler achter het stuur

Een auto is de laatste plek waar je een smartphone zou moeten gebruiken. Het is daarom des te ironisch dat Google meer en meer een autobedrijf wordt. Of, beter gezegd: een softwarebedrijf voor de auto-industrie.

Het bekendste product is Android Auto. Googles verlengstuk van een Android-telefoon zorgt ervoor dat belangrijke functies van een smartphone – bellen, muziek luisteren en navigeren – onderweg veilig te gebruiken zijn.

Android Automotive gaat nog een stapje verder. Dit besturingssysteem draait op de auto zelf, in plaats van op de smartphone van de bestuurder. Deze diepere integratie zorgt voor allerlei extra functies. De navigatie houdt bijvoorbeeld rekening met de radius van een elektrische auto, en geeft aan wanneer je onderweg het best kunt bijladen.

Uiteindelijk is het Googles ambitie om dé aanjager van ‘slim autorijden’ te worden, en het lijkt erop alsof men aardig onderweg is. Inmiddels kunnen wereldwijd meer dan 200 miljoen wagens met Android Auto onderweg, aldus Google. Daarnaast omarmen steeds meer autofabrikanten Android Automotive als besturingssysteem.

Google Automotive Services: niet bekend, wel belangrijk

Een stuk minder bekend, maar niet minder belangrijk, is Google Automotive Services. GAS, zoals de toepasselijk gekozen afkorting luidt, is kortgezegd een appbundel voor auto’s.

Fabrikanten (waaronder Ford en Volvo) gebruiken dit pakket voor het aankleden van hun infotainmentsystemen. Met GAS halen zij in één keer licenties op allerlei auto-apps in huis, waaronder Google Maps en Spotify. Ook krijgen ze toegang tot de (speciaal op maat gemaakte) Play Store, waardoor automobilisten nieuwe apps kunnen downloaden. Denk aan applicaties die helpen bij het inparkeren en het efficiënter opladen van elektrische wagens.

Google Automotive Services is daarmee als het ware een extra laagje op het Android Automotive-besturingssysteem. Fabrikanten betalen voor kwalitatieve software en hoeven geen eigen applicaties te ontwikkelen en/of te onderhouden. Onder meer Polestar, Volvo en Renault hebben al wagens met GAS-ondersteuning rondrijden.

In opkomst

Naar verwachting worden dat er in de toekomst alleen maar meer. Uit schattingen van marktonderzoeker IHS Markit blijkt dat Android Automotive de komende jaren uitgroeit tot één van de grootste spelers in de industrie. Momenteel heeft dit systeem zo’n 1 procent van de markt, maar verwacht wordt dat dit aandeel in 2027 oploopt tot 18 procent.

Alhoewel Google wel vaker appbundels gebruikt, kijk maar naar Google Play Services, is GAS wel een vreemde eend in de bijt. Het pakket is namelijk optioneel. Met andere woorden: autofabrikanten kunnen het app-pakket kopen, maar het hoeft niet. Dat is bij Android-telefoons anders: als fabrikant kun je praktisch niet om Google Play Services heen.

Er zijn daarom ook autofabrikanten die wel Android Automotive gebruiken, maar geen GAS. Denk aan BMW en Lynk & Co. Onlangs maakte ook Volkswagen bekend haar volgende besturingssysteem wél op basis van Android Automotive te maken, maar dan zonder Google Automotive Services. In het kader daarvan ontwikkelt men ook een eigen appwinkel.

‘Google gebruikt machtspositie’

Er is ook kritiek op Google Automotive Services. Onlangs beschuldigde de Duitse mededingingswaakhond, Bundeskartellamt, het autosysteem van concurrentie ondermijnende praktijken.

Google zou de concurrentie beperken door haar eigen apps en die van partners met elkaar te bundelen. Door bijvoorbeeld standaard Google Maps mee te leveren, maken makers van andere navigatie-apps minder kans om door te breken in de autowereld.

Verder beschuldigt de Duitse waakhond Google van oneerlijke praktijken. Zo probeert Google de populariteit van de eigen Google Assistent op te krikken door reclame-inkomsten enkel met fabrikanten te delen, wanneer zij enkel deze spraakassistent meeleveren. Dat is volgens Bundeskartellamt in strijd met de Europese mededingingsregels.

Google moet nog op de aantijgingen van de Duitse waakhond reageren. Het is onbekend wanneer Bundeskartellamt met een definitief oordeel komt.

