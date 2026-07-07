Google snoept sinds vandaag nóg meer ruimte van je back-up af

In mei maakte Google bekend accounts niet langer meer standaard 15GB gratis opslag te geven. Wie z’n telefoonnummer niet met de techreus deelt, krijgt nog maar 5GB. Met een nieuwe maatregel lever je nog wat extra’s in.

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Android-backups veranderen per vandaag

De verlaging van de gratis opslaglimiet van 15GB naar 5GB geldt voor nieuwe Google-accounts zonder gekoppeld telefoonnummer. Het nieuwste beleid van Google heeft te maken met Android-back-ups. Die nemen voortaan iets meer ruimte in binnen je Google-account.

Volgens de website 9to5Google tellen vanaf vandaag alle gegevenstypen mee die je in de Android-back-upinstellingen ziet. De wijziging gaat eerst in voor nieuwe Android-back-upgebruikers. Bestaande gebruikers volgen volgens Google in de komende maanden.

Eerder telden vooral foto’s en video’s in Google Foto’s en mms-media mee voor je opslagruimte. Nu komen daar meer onderdelen van je Android-back-up bij. Denk aan appgegevens, contactgegevens, apparaatinstellingen, sms- en mms-berichten en je belgeschiedenis. Het gaat dus niet om alle data op je telefoon, maar wel om gegevens die handig zijn wanneer je overstapt naar een nieuw toestel of je huidige smartphone terugzet naar fabrieksinstellingen.

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Gebruikers leveren tientallen megabytes in

De nieuwe wijziging heeft voor de meeste gebruikers gelukkig niet al te veel impact. Google verwacht dat de back-up hierdoor gemiddeld zo’n 40MB groter wordt. Dat is weinig als je nog meerdere gigabytes vrij hebt, maar kan net vervelend zijn als je Google-account al bijna vol zit.

Google zegt daarnaast meer controle te geven over wat je wel en niet meeneemt in je back-up. Er komen nieuwe schakelaars waarmee je onder meer sms- en mms-berichten, belgeschiedenis en apparaatinstellingen apart kunt in- of uitschakelen. Die opties rollen de komende weken uit.

Zo controleer je hoeveel ruimte je back-up gebruikt Open de telefooninstellingen; Zoek naar het kopje ‘Google’; Tik nu op ‘Back-up’, ‘Back-up beheren’ of ‘Opslagruimte beheren’. Nu kun je zien welke onderdelen van Google (zoals Google Foto’s en Google Drive) allemaal onderdeel uitmaken van je huidige back-up. Ook heb je hier de optie om ruimte vrij te maken door je opslagruimte op te schonen.

De exacte namen van deze menu’s kunnen per merk verschillen. Je kunt ook de app Google One downloaden voor inzicht in je opslagruimte. Wie 5GB of 15GB niet genoeg vindt, kan bij Google terecht voor een upgrade. Zo is het mogelijk om maar liefst 100GB te kunnen opslaan. Daarvoor sluit je een maand- of jaarabonnement af bij Google One. De tarieven hiervoor verschillen, maar de huidige prijzen zijn 1,99 euro per maand of 19,99 euro per jaar.