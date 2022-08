Gerucht: Google werkt aan back-up-optie Wear OS

Heb je een Wear OS-smartwatch en neem je een nieuwe smartphone in gebruik? Dan moet je het horloge opnieuw verbinden en dat kan alleen door ‘m volledig te resetten. Google lijkt nu te werken een back-up-mogelijkheid voor Wear OS.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Back-up Wear OS wordt binnenkort mogelijk’

Er zijn verschillende bekende besturingssystemen voor smartwatches beschikbaar. Een daarvan is Wear OS van zoekgigant Google. Om een horloge te koppelen met je smartphone download je de juiste app in de Play Store, waarna je de apparaten met elkaar verbindt.

In de Wear OS-app kun je bijvoorbeeld instellen welke digitale wijzerplaat je gebruikt, welke tegels je instelt of van welke apps je wel of geen notificaties wil ontvangen. Is je smartphone kapot of ben je gewoon toe aan een nieuwe, dan moet je je horloge ook weer opnieuw koppelen.

Prima natuurlijk, behalve dat je ‘m daarvoor een reset moet geven en dus helemaal opnieuw instelt. En dat is vervelend, want ook je applicaties op het horloge moet je weer opnieuw downloaden en instellen. Daar komt misschien nu eindelijk verandering in.



Gegevens opslaan via Google One

XDA Developers heeft het installatiebestand van de Google Play Services-app nader bekeken in een zogenaamde apk-teardown. Daarbij is informatie opgedoken over een back-up-optie van Wear OS-instellingen.

Data wordt daarbij opgeslagen via cloudopslagdienst Google One. Volgens de site kun je er zelf wel of niet voor kiezen om de data op te slaan. Of je deze data per horlogetype opslaat is onbekend. Heb je nu dus een smartwatch van Fossil, dan is het nog de vraag of je dezelfde instellingen, wijzerplaat en apps direct terug kunt zetten op een smartwatch van bijvoorbeeld Samsung.

Daarbij is het ook nog onbekend de optie voor back-ups daadwerkelijk uit wordt gerold. Fabrikanten testen regelmatig nieuwe mogelijkheden, maar dat wil niet zeggen dat ze uiteindelijk echt worden uitgerold.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Uitzondering: Samsung Galaxy Watch 4- en 5-serie

Het is dus echt een WearOS-kwaaltje, maar er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Samsung gebruikt vanaf de Galaxy Watch 4-serie ook Wear OS, maar biedt wel weer een eigen back-up mogelijkheid voor hun horloges.

De meest recente horloges met Wear OS zijn de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. Die zijn onlangs onthuld en hebben instapprijzen van respectievelijk 299 en 479 euro. Ook zijn ze verkrijgbaar als LTE-variant, waardoor je zonder telefoon op zak nog steeds bereikbaar bent. Binnenkort verschijnt de Watch 5-review op Android Planet, maar voor nu kun je al wel terecht bij onze eerste indrukken van de Galaxy Watch 5.

Meer recente nieuwtjes over Wear OS