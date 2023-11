Waarom je geen Google Bard-app moet downloaden 

Googles ChatGPT-alternatief Bard is een fijne tool om te gebruiken, maar toch moet je absoluut geen Bard-app downloaden. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen Bard-app downloaden

Google Bard is alweer ruim vier maanden te gebruiken in Nederland. Googles antwoord op ChatGPT is niet zo goed als het inspiratiemateriaal, maar kan toch heel nuttig zijn. Zeker sinds de update in september, waardoor Bard je e-mails kan lezen.

Veel mensen die Bard willen proberen, kijken waarschijnlijk eerst in de Play Store. Op je smartphone is de app van ChatGPT immers ook de makkelijkste manier om met de chatbot van OpenAI in contact te komen. In de Play Store of een andere app-winkel zoeken naar Bard is alleen geen goed idee.

Er is geen app

In tegenstelling tot ChatGPT is er geen officiële app van Bard. Omdat er toch gezocht wordt in de Play Store of op andere plekken, zien kwaadwillenden dat als een kans om mensen te misleiden. Die plaatsen op sociale media of in advertenties reclames voor het downloaden van de Bard-app. Klik op de link en voor je het weet download je malware op je apparaat.

Google heeft nu zelfs rechtszaken lopen tegen scammers die mensen op deze manier misleiden, waarbij ze gebruikmaken van termen zoals ‘Google AI’ en ‘Bard’ in de teksten. In deze gevallen worden de inloggegevens van social media-accounts gestolen na het downloaden van de malware op een computer.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Malware is een groot probleem

Dat de snelle opkomst van generatieve kunstmatige intelligentie zorgt voor meer malware, was al duidelijk met de vele onofficiële apps voor ChatGPT in de Play Store. Want zelfs als zo’n app goed werkt, betekent het niet dat je data veilig is.

Hoe gebruik ik Google Bard dan wel?

Google Bard zelf proberen kan door naar de website Bard.google.com te gaan. Daar kun je direct beginnen met typen om vragen te stellen aan de chatbot. We helpen je op weg met het schrijven van sterke prompts voor chatbots.

Hoewel Bard nog een beetje tegenvalt, is verbetering onderweg. Onderzoekslab DeepMind werkt namelijk aan Gemini, een taalmodel dat de nieuwe basis voor Google Bard wordt.