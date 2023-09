Google Bard leest je e-mails: zo werkt het en zo bevalt het

Je kunt Google Bard nu vragen stellen over je e-mails in Gmail, documenten in Google Drive en meer. Zo werken Bard Extensions het en zo bevalt het in de praktijk.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Bard Gmail laten lezen

Chatbot Google Bard heeft onlangs een flinke update gekregen. Met de Nederlandse versie kun je nu afbeeldingen uploaden en Bard daar vragen over stellen. Ook kan Bard zelf afbeeldingen sturen die de chatbot heeft gevonden op Google Afbeeldingen.

Helemaal bijzonder is het nieuwe Bard Extensions. Rond de lancering van Bard schreven we al: “Aangezien je Android gebruikt, is er een grote kans dat je ook een stapel Google-diensten hebt voor je e-mails, zoekopdrachten, afspraken, routes, foto’s, documenten enzovoort. Dat is een hoop informatie om jou persoonlijk mee van dienst te zijn.” Met Bard Extensions komt die wens uit.

Via Extensions kun je Google vragen stellen over je e-mails in Gmail, Documenten, Drive, Maps, YouTube, Vluchten en Hotels. Het nadeel is dat deze functie alleen nog met de Engelse versie van Bard werkt, maar het is heel makkelijk om Extensions ook in Nederland werkende te krijgen.

Zo stel je Google Extensions in

Standaard staat je Google-taal op Nederlands, maar daar kun je ook Engels van maken. Dan krijg je nieuwe functies van Google Bard direct. Hiervoor ga je naar je Google-account en zet je bij ‘persoonlijke informatie’ de taal op Engels.

Staat de taal eenmaal goed, dan ga je naar Bard.google.com waar in het menu een nieuw Extensions-onderdeel staat met een icoontje van een puzzelstukje. Klik hierop, dan zie je in het nieuwe scherm waarschijnlijk een vinkje staan bij alle onderdelen behalve ‘Google Workspace’. Dat betekent dat Bard nog niet in je e-mails of documenten kan kijken.

Dan moet je mogelijk eerst nog binnen de instellingen van Gmail ‘Smart features and personalization’ en ‘Smart features and personalization in other Google products’ inschakelen. In Bard kun je vervolgens kiezen om te connecten. Google belooft dat de data in deze diensten niet worden gebruikt om Bard te trainen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bard Extentions in de praktijk

Om vragen te stellen gebruik je een ‘@’ en kies je de extensie. Zo geeft de vraag (in het Engels uiteraard) om in mijn Gmail de recente e-mails van ‘Steam Support’ samen te vatten, een prima resultaat. Bard weet de informatie over het terugsturen van mijn kapotte Steam Deck goed te vinden.

Maar als je iets complexere vragen stelt, gaat het al snel fout. Ik vraag Bard om mijn verzonden e-mails van het afgelopen jaar te lezen, voor tips om mijn communicatiestijl te verbeteren. Voor het antwoord worden echter enkele willekeurige e-mails gebruikt die ik heb ontvangen – en dus niets zeggen over mijn eigen communicatiestijl.

Als ik vraag om een samenvatting van van mijn ongelezen e-mails, gaat het ook niet goed: Bard verzint een stapel berichten. Zo zou ik volgens Bard morgen een sollicitatiegesprek hebben bij zowel Google als Microsoft.

Als ik Google Drive vraag hoe vaak ik het afgelopen jaar over ChatGPT heb geschreven, komt de chatbot met vijf documenten op de proppen. Als ik zelf binnen Google Drive zoek krijg ik tientallen documenten terug.

Google Bard Extensions: de moeite waard?

Google Bard zou met alle informatie in de verschillende Google-diensten de ultieme persoonlijke assistent kunnen worden, maar we zijn daar nog heel ver van vandaan. Bard kan in specifieke situaties wel goed antwoorden, maar mist ook veel en verzint er soms wat bij.

Misschien is deze test niet helemaal eerlijk, omdat de meeste van mijn e-mails en documenten in het Nederlands zijn geschreven en Bard Extensions nog niet officieel in het Nederlands werkt. Toch heeft Bard geen probleem met het in het Engels samenvatten van mijn Nederlandse documenten en e-mails.

Aan de slag met Google Bard

We vertellen je meer over hoe je met Google Bard aan de slag gaat. Lees ook onze tips voor het schrijven van prompts voor Bard, ChatGPT en andere chatbots.