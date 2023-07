Google Bard eindelijk in Nederland beschikbaar

Googles antwoord op ChatGPT is nu eindelijk in Nederland te gebruiken. Chatbot Google Bard kan tevens Nederlands. Dit moet je weten.

Google Bard in Nederland

We hebben er even op moeten wachten, maar Google Bard heeft eindelijk de sprong naar Europa gemaakt. Google Bard gebruik je door naar bard.google.com te gaan. Je logt in met je Google-account en start met opdrachten geven.

Net als ChatGPT is Google Bard gebaseerd op een taalmodel. Dat betekent dat de chatbot is getraind met een hoop teksten en daardoor goed zinnen kan schrijven. Dat lijkt intelligent, maar echt begrijpen wat ze schrijven doen deze chatbots nog niet. De antwoorden kunnen daardoor vol met fouten zitten, zoals in de screenshot hieronder. Android Planet heeft bijvoorbeeld helemaal geen forum.

Toch bedankt voor het compliment, Bard.

Privacy

De chatbot van Google mocht nog niet in Europa verschijnen, omdat het bedrijf niet duidelijk genoeg was over de privacy van gebruikers. Inmiddels is Google dat wel.

Zo vertelt het bedrijf voordat je start, dat je gesprekken worden verzameld om Google-producten te verbeteren en dat reviewers je geanonimiseerde Bard-gesprekken kunnen lezen en verwerken. Google waarschuwt: “Geef in je Bard-gesprekken geen informatie die jou of anderen kan identificeren.”

Op deze pagina kun je aangeven dat Bard moet stoppen met jouw activiteiten opslaan. Eerdere gegevens kun je handmatig verwijderen, behalve de data die al door reviewers is gelezen.

Nieuwe functies

Naast dat Google Bard nu in Europa beschikbaar is, heeft de chatbot ook een stapeltje nieuwe functies gekregen. Zo kun je de antwoorden van Bard nu niet alleen lezen, maar ook luisteren.

Andere nieuwe functies werken alleen nog als je Google Bard in het Engels gebruikt. Zo is het voortaan mogelijk om afbeeldingen te uploaden om daar vervolgens vragen over te stellen. Via Google Lens worden deze afbeeldingen geanalyseerd. Ook kun je Engelse antwoorden van Bard nu simpel herformuleren met snelle opdrachten: eenvoudig, lang, kort, professioneel en informeel.

Tips

Ben je aan het worstelen met de opdrachten? Met onze tips voor prompts krijg je betere resultaten. Let wel op: Hoewel chatbots zoals Google Bard heel slim kunnen lijken, zijn ze verre van zelfbewust.