Waarom Google Bard nog niet in Europa mag, maar ChatGPT wel

Google wil graag een Google Bard release in Europa, maar dat mag niet. Toch kunnen we zonder problemen aan de slag met ChatGPT. Hoe kan dat?

Google Bard release in Nederland: waarom mag het niet?

We zijn gewend aan het feit dat Google-producten vaak wat later in Nederland verschijnen, maar het verhaal rond de afwezige Google Bard zit anders. De chatbot wordt namelijk tegengehouden. Bard is nu beschikbaar in 180 landen, maar daar zit nog geen enkel EU-land tussen.

Dat komt doordat de Irish Data Protection Commission dwars ligt. Deze instantie zegt dat Google te weinig informatie heeft geleverd over hoe deze chatbot de privacy van zijn gebruikers waarborgt. De in Dublin gevestigde waakhond ziet onder andere toe of de Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europa wordt nageleefd.

Zolang Google deze informatie niet levert, mag Bard niet in EU-landen uitkomen. Tegenover Politico stelt een woordvoerder van Google dat Bard enkel op een verantwoordelijke manier in de EU wordt uitgebracht en dat het bedrijf luistert naar de vragen en feedback van de privacytoezichthouders.

Overrompeld door de groei van AI

ChatGPT is ondertussen wel gewoon beschikbaar, maar dat gaat ook niet zonder slag of stoot. De tool was bijvoorbeeld tijdelijk in Italië verbannen, en in Duitsland, Spanje en Italië zijn onderzoeken gestart of de chatbot zich aan de regels houdt.

Wetmakers zijn net als iedereen overrompeld door de groei van generatieve kunstmatige intelligentie. Niemand had kunnen zien aankomen dat ChatGPT in zo’n korte tijd zoveel gebruikers zou krijgen. Door de razendsnelle ontwikkelingen lopen wetmakers achter de feiten aan.

ChatGPT werd bijvoorbeeld al door miljoenen gebruikt, voordat er werd nagedacht over mogelijke problemen zoals:

Wordt alles wat er aan deze chatbots wordt gevraagd opgeslagen en gebruikt om de tool verder te trainen? Kun je uitsluiten dat deze data later weer ergens opduikt?

Welke vooroordelen bestaan er in de dataset en worden daardoor in stand gehouden?

Hoe belastend voor het milieu is deze technologie?

Strengere regels

Daarom wordt er vanuit de Europese Unie hard gewerkt aan regels waar de makers van deze tools zich aan moeten houden. Het Europees Parlement heeft afgelopen week ingestemd met een nieuwe AI-wet.

In deze wet staat onder andere dat het duidelijk moet zijn als iets gemaakt is via kunstmatige intelligentie. Ook wil het Europees Parlement dat makers hun AI-tools eerst indienen ter beoordeling voordat ze uitgebracht kunnen worden.

Deze wet werd in 2021 al voorgesteld, voornamelijk vanwege zorgen rond gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Door de groei van kunstmatige intelligentie in het afgelopen jaar zit er nu wat meer haast achter.

Vanaf nu starten de onderhandelingen met de verschillende EU-landen over de wet, wat nog zeker de rest van het jaar gaat duren.

Wanneer komt Google Bard

Google Bard lijkt dus het ‘slachtoffer’ van dit nieuwe bewustzijn over de problemen van generatieve kunstmatige intelligentie en de behoefte om deze tools eerst goed te beoordelen voordat ze worden losgelaten.

Nu ligt het aan Google hoe snel het bedrijf alle vragen van de toezichters bevredigend kan beantwoorden, waarvoor het bedrijf ook afhankelijk is van hoe duidelijk deze vragen zijn. Daardoor kan Google Bard al deze week al in Nederland verschijnen, maar het kan ook nog maanden duren.

Veranderingen in ChatGPT

ChatGPT heeft het geluk al te bestaan voordat wetmakers wakker werden, maar is ondanks de vele gebruikers niet onkwetsbaar. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de afgelopen periode daarom enkele veranderingen doorgevoerd om mogelijke problemen voor te zijn.

Zo is het mogelijk om in de instellingen aan te geven dat je data niet gebruikt mag worden om de chatbot te trainen. De data wordt nog wel dertig dagen opgeslagen op de servers van OpenAI.

