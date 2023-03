Opinie: Google Bard is veel dommer dan ChatGPT, maar heeft een belangrijke troef in handen

Iedereen die ChatGPT en Google Bard heeft geprobeerd, weet dat Googles chatbot enorm achterloopt. Toch heeft Google een belangrijke troef in handen. Het is Google Bard versus ChatGPT.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Bard versus ChatGPT

Toen ChatGPT werd gelanceerd, was direct duidelijk dat de chatbot hier en daar Google had ingehaald. Google schrok daarvan en kwam snel met het nieuws dat het bedrijf ook een chatbot in de maak had. Deze Google Bard is inmiddels beschikbaar in de Verenigde Staten, maar de resultaten vallen een beetje tegen.

De onderliggende technologie van ChatGPT en Bard is vergelijkbaar, waardoor de chatbots qua praktische toepassingen grotendeels hetzelfde werken. Toch weet Bard zich in gesprekken een stuk minder goed staande te houden. Dat is opvallend, want Google was tot nu toe marktleider als het gaat om kunstmatige intelligentie.

Dat verschil is goed te verklaren. Deze chatbots zijn gebaseerd op taalmodellen. Dat betekent dat ze een hoop teksten zijn gevoed, waar ze verbanden in leggen om te leren hoe zinnen worden gevormd. Met ChatGPT krijgt de chatbot veel vrijheid daarvoor, met onvoorspelbare, complexe en vaak intelligente antwoorden tot gevolg. Dat vindt Google veel te spannend.

Microsoft durft

Microsoft, die ChatGPT in zijn producten verwerkt, heeft duidelijk niet zoveel moeite met die onvoorspelbaarheid. Het vernieuwde en zeer instabiele GPT-4 werd razendsnel in zijn zoekmachine Bing en later ook in Windows gestopt. Iedereen mocht er mee aan de slag, terwijl de chatbot de vreemdste dingen zei.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft een onstabiele kunstmatige intelligentie openstelt aan het publiek. Wie kan de bot Tay vergeten, die leerde van tweets en binnen de kortste tijd racistische berichten plaatste.

Google vindt het vergeleken met Microsoft veel belangrijker om zijn imago hoog te houden en wil niet het risico lopen dat een chatbot onder zijn naam kwalijke dingen zegt. Google vindt betrouwbaarheid en veiligheid belangrijker (waar wat voor te zeggen valt) en daardoor is Bard een beetje dom en saai.

Google heeft nog een kans

Dat betekent niet dat deze AI-race al gelopen is. ChatGPT had namelijk alleen oude informatie om uit te putten en via plugins wordt er inmiddels ook actuele informatie toegevoegd. Google heeft iets veel belangrijkers: jouw data.

Aangezien je Android gebruikt, is er een grote kans dat je ook een stapel Google-diensten hebt voor je e-mails, zoekopdrachten, afspraken, routes, foto’s, documenten enzovoort. Dat is een hoop informatie om jou persoonlijk mee van dienst te zijn.

Qua digitale assistenten hebben we het vaak over de film Her, waarin de kunstmatige intelligentie leert van de gebruiker en steeds persoonlijker wordt. Google Bard heeft in theorie de grootste potentie om die kant op te gaan, omdat Google zoveel van ons kan weten. Maar dan moet de zoekgigant wel durven die teugels iets los te laten.

Meet over chatbots

Hoe slim ChatGPT en Google Bard ook lijken: ze zijn niet zelfbewust. Wel kan ChatGPT sinds GPT-4 veel meer. Maar blijf oppassen voor je privacy.