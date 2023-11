Nieuw in Google Bard: vragen stellen over YouTube-video’s

Google is hard aan het werk om van Bard een ijzersterke AI te maken. Zo is er nu een nieuwe feature die behoorlijk wat toevoegt: de chatbot begrijpt content die op YouTube staat.

Content op YouTube leren begrijpen

De strijd om de beste chatbot te bieden is volop aan de gang. Natuurlijk kan zoekgigant Google niet achterblijven en zo ontstond al snel Google Bard. Als je de AI gebruikt, heb je vast een paar keer de melding bovenin gezien dat Bard weer geüpdatet was. In Labs is nu de functie toegevoegd om de chatbot video’s te laten samenvatten of analyseren.

Zo is het binnenkort mogelijk om Google Bard vragen te stellen over YouTube-video’s. Je kunt bijvoorbeeld vragen wat er in een video gebeurt, welke actie wordt ondernomen op specifieke momenten, of zelfs wat iemand op dat ene stukje in de video vast heeft. Ideaal om lange video’s op YouTube te begrijpen zonder alles te moeten kijken.

Niet perfect

Zoals je waarschijnlijk al denkt, is de feature niet foutloos. Net zoals mensen dat kunnen, mist Google Bard soms nog context, details of lichaamstaal van mensen in video’s. Het kan zelfs ook volledig onjuist zijn.

Zo zien we Bard een WhatsApp-gesprek in een YouTube-video omschrijven als “een felle ruzie in huis”. De personen waren echter aan het grappen over welke outfit ze allebei naar een evenement konden dragen. Niet optimaal dus.

Wel is deze feature erg handig op het gebied van toegankelijkheid en inclusie. Google Bard kan bijvoorbeeld vertellen wat er gebeurt. Voor velen kan Google Bard een hulpmiddel zijn. Het is dan ook toe te juichen dat Googles chatbot de drempel voor begrijpelijke en toegankelijke content verlaagt.

Wat wel twijfels oproept, is of dit niet nadelig is voor content creators: levert een video nog inkomsten op als iedereen deze laat samenvatten en dus niet daadwerkelijk kijkt? Het lijkt ons ook onwaarschijnlijk dat na de controverse rondom adblockers op YouTube, Bard de mogelijkheid biedt om kennis op te nemen uit video’s. Zo omzeil je immers de advertenties die je normaal op YouTube wel krijgt.

Wat kan Google Bard nog meer?

Onlangs heeft Google de mogelijkheid toegevoegd om Bard met verschillende andere diensten te linken. Zo kan de chatbot bijvoorbeeld taken uitvoeren met informatie die hij van je Gmail-account krijgt, wat je op Google Drive hebt staan en meer.

De kans is natuurlijk groot dat Google Bard straks meer mogelijkheden biedt dan de zoekmachine zelf kon. Zo zou het kunnen dat Bard voortaan vertelt waarom hij je bepaalde pagina’s laat zien, of waarom een aantal producten die je wilt kopen bijvoorbeeld een betere keuze zijn.

Overigens is niet alleen Google druk bezig met het verder ontwikkelen van een chatbot: ook ChatGPT van OpenAI krijgt steeds nieuwe functionaliteiten. Uiteraard hebben we een gids met tips om gemakkelijk de beste antwoorden in ChatGPT én Google Bard te ontvangen.