Google Berichten beschermt je nu tegen ongewilde naaktfoto’s

Google Berichten komt met een nieuwe functie om foto’s met naaktheid erop automatisch te vervagen en het laat je beter nadenken voordat je zelf zo’n foto stuurt.

Google Berichten bescherming tegen naaktfoto’s

Misschien is het jou, een vriend of familielid weleens overkomen. Je krijgt een naaktfoto doorgestuurd waar je niet op zit te wachten. Misschien is ‘ie van degene met wie je chat, of wordt een naaktfoto van iemand anders rondgestuurd. Wie hier geen zin in heeft, kan zulke afbeeldingen vanaf nu automatisch laten vervagen door Google Berichten.

De instelling is te vinden in de Berichten-app op je Android-smartphone. Open deze en klik op je profielfoto rechtsboven in beeld. Vervolgens klik je op ‘Instellingen voor berichten’. Scrol naar beneden en selecteer ‘Bescherming en veiligheid’. Kies dan voor ‘Waarschuwing voor gevoelige content beheren’. Haal in dit menu de schakelaar over om de bescherming in te schakelen.

Zodra de functie is ingeschakeld, scant je telefoon inkomende afbeeldingen op naaktheid, waarna deze worden vervaagd. Google geeft aan dat deze detectie lokaal op je telefoon wordt uitgevoerd en er dus geen berichten of afbeeldingen zichtbaar worden gedeeld met servers van de techgigant.

Bescherm jezelf en dierbaren tegen het sturen van naaktfoto’s

Naast het blurren van inkomende naaktfoto’s, heeft de functie nog een ander doel. Het herkent namelijk ook wanneer er vanaf deze telefoon foto’s met naaktheid worden verstuurd. Zodra de telefoon dit waarneemt, verschijnt er een melding waarin je wordt gevraagd of je de foto zeker weten wil versturen. Je moet dit dan een extra keer bevestigen, om je er nog een keer over te laten nadenken.

Het verzenden van een naaktfoto valt onder sexting, wat niet strafbaar is in Nederland. Het doorsturen of openbaar maken van zulke foto’s wordt daarentegen wel als strafbaar feit gezien. Zeker onder minderjarigen komt het nog vaak voor, met mogelijk negatieve gevolgen voor degene die erop staat. In dat geval valt het ook onder de wetgeving rondom kinderporno.

De functie is dus een stap in de goede richting om jezelf te beschermen tegen ongewilde naaktfoto’s van anderen en om jezelf of een dierbare (als je dit instelt op hun telefoon) extra te laten nadenken voor ze zoiets versturen. Of het in Nederland specifiek veel gaat veranderen, is afwachten. Naast het verzenden van sms’jes zonder internet, wordt Google Berichten een stuk minder gebruikt dan WhatsApp.

