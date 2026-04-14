Oeps, chat weg? Nee, want Google Berichten introduceert prullenbak

Een nieuwe functie in de Google Berichten-app houdt per ongeluk verwijderde gesprekken nog een tijdje veilig op je telefoon. Lees verder hoe het werkt!

Google Berichten: langverwachte prullenbakfunctie

Berichten is de officiële berichten-app van Google voor Android-telefoons. Je kunt ermee sms’en en mms’en, maar ook chatten is mogelijk. De meeste mensen kennen het als de app waarop je berichten ontvangt van instanties en bedrijven als DigiD, PayPal, WhatsApp en je bank. Vaak gaat het om verificatiecodes die je nodig hebt om toegang te krijgen. Daarnaast ontvang je er berichten over een nieuwe voicemail.

Om te zorgen dat gesprekken die je per ongeluk verwijdert niet gelijk van je telefoon verdwijnen, is Google nu bezig met de introductie van een prullenbakfunctie in de app. Hiermee kun je verwijderde gesprekken binnen dertig dagen herstellen. Hoewel de applicatie in diverse vormen al meer dan tien jaar bestaat, was er nooit eerder een zo’n vangnet. De wereldwijde uitrol nu zal dus door veel gebruikers met applaus worden ontvangen.

Zo haal je een verwijderd gesprek terug:

Ga rechts bovenin naar je profiel; Ga naar het menu-item ‘Trash’ en tik hierop; Druk even op het gesprek dat je wil terughalen. Nu krijg je twee opties. Kies voor het icoontje van de klok en de pijl. Klaar: je gesprek staat weer in de lijst met alle andere gesprekken. Doe dit wel binnen dertig dagen, anders is het gesprek voorgoed verdwenen.

Schoon schip maken en overzicht bewaren

Ook om schoon schip te maken is de prullenbak handig, want je hebt de optie om verwijderde gesprekken definitief van je toestel te gooien. Dat kan per gesprek of alle chats in één keer.

Krijg je een nieuw bericht van iemand van wie je het oude gesprek al verwijderd had naar de prullenbak? Dan komt dit bericht gewoon bovenaan in het hoofdscherm te staan. Zo worden verwijderde berichten netjes gescheiden van nieuwe berichten die je wellicht wél graag wil behouden.

Google Berichten nieuwe norm (ook op Samsungs)

Op alle Android-telefoons staat Google Berichten standaard geïnstalleerd. Voorheen hadden veel merken een eigen app. Inmiddels zijn de meeste fabrikanten overgestapt naar de Berichten-app van Google. Dit scheelt kosten omdat er geen eigen sms-app gemaakt en onderhouden hoeft te worden. Een bekend en recent voorbeeld is Samsung, dat sinds 2021 geleidelijk aan het overstappen is.

Vanaf de Galaxy S21 werd Google Berichten de vaste app, al leverde het merk zijn eigen app (Samsung Messages) ook nog mee. In 2024 werd de Berichten-app van Google de standaard op alle nieuwe Samsungs. In juli van dit jaar stopt de fabrikant definitief met de eigen app: sms’jes sturen of ontvangen kan dan niet meer. Binnenkort moeten gebruikers dus verplicht overstappen. In de Play Store is de app gratis te downloaden.

