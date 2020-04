Google maakt brailletoetsenbord beschikbaar voor elk smartphonescherm

Google heeft een brailletoetsenbord voor Android ontwikkeld, dat te gebruiken is op elk smartphonescherm. Daarvoor is geen extra hardware nodig. Zo werkt het.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Brailletoetsenbord voor Android

Braille en smartphones zijn een lastige combinatie. De schrijftaal voor blinden maakt gebruik van reliëf, waardoor het met de vingertoppen gelezen kan worden. Dat reliëf is onmogelijk op een smartphonescherm te krijgen. Toch heeft Google nu een toetsenbord ontwikkelt dat schrijven via braille mogelijk maakt op een telefoonscherm.

Het nieuw ontwikkelde toetsenbord tovert zes toetsen op het scherm, gelijk aan de zes braillepuntjes. Door de juiste combinatie van die puntjes in te drukken, ontstaat de letter die daarmee in braille overeenkomt.

Nieuwe toegankelijkheidsfunctie

Het toetsenbord maakt gebruik van toegankelijkheidsfunctie Talkback, waardoor het doorlopend gesproken feedback geeft. Zo weet een blind persoon wat hij in braille heeft ingetikt. Braille gebruiken op smartphones was al mogelijk, maar daarvoor moest dan apart een extern toetsenbord op de telefoon aangesloten worden. Met deze functie hoopt Google blinden veel tijd te besparen.

Zo schakel je het brailletoetsenbord in Android in

Voor het brailletoetsenbord is het nodig dat je Talkback-functionaliteit van Android hebt ingeschakeld. Je telefoon leest dan alles voor wat er op je scherm staat.

Open de instellingen-app van je Android-smartphone; Selecteer ‘Toegankelijkheid’ en tik op ‘Talkback’. Schakel dit in; Vervolgens kun je bij Talkback de ‘instellingen’ selecteren; Selecteer ‘Brailletoetsenbord’ en ‘Tik om in te stellen’; Selecteer in het dialoogvenster ‘instellingen’ en tik vervolgens op ‘Talkback-brailletoetsenbord’.

Als je nu in een veld komt waar je iets kunt typen, bijvoorbeeld een mailtje of een appje, dan verschijnt het normale virtuele toetsenbord in de eerste instantie nog. Via de toetsenbordkiezer (het globe-icoontje) in het Gboard-toetsenbord kun je de braille-optie selecteren. Dit werkt hetzelfde als het kiezen van een andere taal op je toetsenbord. Google merkt overigens op dat braille nog niet werkt in Google Documenten of de berichten-app.

Zo gebruik je het brailletoetsenbord in Android

Het brailletoetsenbord is alleen te gebruiken als je het toestel kantelt in horizontale positie. Door met je vingers tegelijk op de braillepunten te tikken, komen letters tevoorschijn. Daarnaast zitten enkele veegbewegingen in het toetsenbord ingebouwd:

Vegen naar links verwijdert een letter;

Met twee vingers vegen naar links verwijdert een woord;

Vegen naar rechts voegt een spatie toe;

Met twee vingers vegen naar rechts voegt een nieuwe regel toe;

Met twee vingers omhoog vegen dient de tekst in;

Met drie vingers omhoog vegen toont een lijst met gebaren voor toetsenbord;

Met twee vingers omlaag vegen verbergt het brailletoetsenbord;

Met drie vingers omlaag vegen, schakel je terug naar het normale toetenbord.

Beschikbaar voor bijna elke Android

Het brailletoetsenbord van Android werkt met braille niveau 1 en niveau 2, maar alleen in het Engels (UEB of Unified English Braille). Google rolt de beschikbaarheid van het toetsenbord op dit moment uit, dus als je ‘m nog niet tussen de instellingen ziet staan, moet je nog eventjes geduld hebben. Het toetsenbord komt beschikbaar voor Android 5.0 en hoger. Daarmee is het op het overgrote deel van de smartphones te gebruiken.

Lees meer nieuws over Google