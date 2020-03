De standaard Google-camera op Android-telefoons maakt fraaie kiekjes, maar heeft relatief veel opslagruimte nodig. Daarom brengt Google nu een lichtgewicht versie van deze app uit, speciaal voor Android Go-smartphones.



Google Camera Go: lichtgewicht camera-app

De internetgigant kondigt de nieuwe app aan via een persbericht. De Go-versie van de Camera-app werkt zoals je verwacht, maar is wel iets simpeler van opzet. Het programma is namelijk gemaakt voor mensen die voor het eerst in hun leven een smartphone gebruiken. De app is hierdoor volgens Google heel gebruiksvriendelijk.

Android Go is een minder zware versie van het reguliere besturingssysteem en bedoeld voor minder krachtige smartphones. Deze toestellen hebben vaak minder opslagruimte. De Google Camera Go-app houdt hier rekening mee en houdt daarom precies bij hoeveel opslag er nog over is. Bovendien doet de applicatie slimme suggesties om opslagruimte vrij te maken.

De Camera Go-app zit dus overzichtelijk in elkaar, maar op functies is niet bespaard. De applicatie heeft bijvoorbeeld een ingebouwde portretmodus. Hierdoor kun je in theorie met goedkope toestellen (van soms nog geen 60 euro) alsnog degelijke plaatjes maken. Google legt niet uit hoe de portretmodus precies werkt, maar waarschijnlijk gebruikt men een softwarematig trucje.



Nokia heeft de primeur

Het eerste toestel dat de lichtgewicht Camera-app standaard aan boord heeft is de Nokia 1.3. Dit extreem betaalbare toestel met een adviesprijs van 99 euro werd eerder vanavond aangekondigd en moet vanaf april in de winkels liggen. Google schrijft dat Camera Go in de toekomst op meer Android Go-telefoons verschijnt.

Google maakte eerder al Go-versies van bijvoorbeeld Galerij, Gmail en YouTube, maar een simpele camera-app ontbrak tot nog toe. Tot slot maakt Google van de gelegenheid gebruik om te melden dat er inmiddels 100 miljoen Android Go-smartphones actief zijn in meer dan 180 landen. Tot nog toe zijn er 1600 verschillende Android Go-telefoons uitgebracht.

