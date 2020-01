Google zou een chat-app ontwikkelen voor bedrijven om beter te kunnen concurreren met Slack en Microsoft Teams. De chat-app wordt nu intern getest en integreert Hangouts, Gmail en Google Drive in één platform.

Google chat-app voor bedrijfsleven

Dat schrijft The Information op basis van anonieme bronnen, die een paar weken aanwezig waren op een besloten Google-evenement. Een Google-topman vertelde toen over de communicatie-app, die nog geen naam heeft. De app moet een alternatief worden voor de bekende chatdiensten Slack en Microsoft Teams.

Slack is voor elk bedrijf interessant, terwijl Teams een logische keuze is als een bedrijf Microsoft-diensten als Office 365 en Outlook-mail gebruikt. Daarentegen zijn er wereldwijd ook veel bedrijven die gebruikmaken van G Suite, Googles zakelijke pakket dat onder meer Gmail, opslag in Google Drive en chatten via Hangouts omvat.

Deze diensten zijn alleen te gebruiken via aparte sites en apps, wat Google blijkbaar niet handig vindt. Een universele app die toegang biedt tot onder meer Gmail, Drive en Hangouts moet het gebruiksgemak vergroten en bedrijven productiever maken. Google zou de app nu intern testen.

The Information weet niet wanneer de dienst klaar moet zijn of wanneer Google een officiële aankondiging doet. Mogelijk ziet de chat-app in mei het levenslicht, als Google zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie Google I/O houdt. Op dit evenement presenteert de zoekgigant doorgaans belangrijke softwareplannen en -diensten en daar zou deze universele chat-app voor bedrijven goed bij passen.

Rijke geschiedenis aan chat-apps

Het is zeker niet de eerste keer dat Google een (zakelijke) chat-app ontwikkelt. De afgelopen jaren bracht het internetbedrijf meerdere communicatie-apps uit, die stuk voor stuk flopten. Hangouts is nooit een succes geworden en daarom alleen nog beschikbaar voor bedrijfscommunicatie.

Spaces kwam niet van de grond, Allo faalde pijnlijk en Duo rommelt ook wat aan. En wat dacht je van het oude Wave of Gchat, of het – ook gestopte – Google+? Allemaal pogingen, maar ondertussen praten we nog steeds massaal via WhatsApp, Facebook Messenger en zakelijke platformen als Slack en Microsoft Teams.

