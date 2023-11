Oude smartphone? Binnenkort geen Chrome en Google Agenda meer

Google stopt met de ondersteuning van Chrome en Google Agenda op oude Android-smartphones. Weten of jij buiten de boot valt? Check het hier.

Google stopt Chrome en Google Agenda op Android Nougat

Voor iedereen die nog een smartphone met Android Nougat (versie 7) gebruikt, is het tijd om te updaten of upgraden. Google heeft aangekondigd dat browser Google Chrome vanaf begin 2024 niet langer wordt ondersteund op toestellen met die software. Ook de Google Agenda-app krijgt niet langer de nieuwste updates, aldus TheSpandroid.

Het is gebruikelijk dat Google stopt met het onderhouden van haar diensten en apps op oudere Android-versies. Die toestellen worden immers steeds minder gebruikt. Ter vergelijking: de meest recente smartphones van dit moment draaien op Android 14. Android Nougat kwam uit in 2016.

Kocht jij in die tijd een smartphone en gebruik je die nog steeds? Dan is de kans groot dat Google Chrome en Agenda binnenkort niet meer updaten. Of misschien gebruik je nog steeds de tablet die je destijds aanschafte.

Kocht je een high-end toestel uit die tijd, zoals de Samsung Galaxy S8 of Note 8, dan hebben deze in de tussentijd gelukkig software-updates gehad. Zorg er ook voor dat je deze updates installeert voor de beste ondersteuning.

Zo krijg jij de nieuwste Android-versie

Om er zeker van te zijn dat jouw smartphone nog draait op de nieuwste Android-versie, kun je dit zelf via de instellingen bekijken. Pak je smartphone erbij en ga naar de instellingen-app. Hier scrol je naar beneden tot je ‘Over deze telefoon’ of ‘ Systeem’ ziet staan.

Klik hierop en ga naar het kopje ‘Software-update’. Je telefoon zal nu kijken of er een update voor je klaarstaat en tegelijkertijd zie je ook welke Android-versie er nu op je telefoon draait. Is dit Android 9 (Pie) of hoger, dan kan het er nog mee door. Heb je Android 8, dan wordt het krap en met Android 7 worden de Google-apps binnenkort dus niet meer ondersteund – en is het tijd voor een upgrade.

Waarom is het kopen van een nieuwe smartphone dan aan te raden? Google werkt samen met fabrikanten om de Android-software zo veilig mogelijk te maken. Daarom brengen ze jaarlijks meerdere beveiligingsupdates uit. Op smartphones met Android-versie 7 worden die updates niet meer uitgebracht, wat je kwetsbaarder kan maken voor hackers.

Als Google Chrome niet langer ondersteund wordt en je dus een oudere versie van die app draait, is ‘ie ook minder beschermd. Dat wil je natuurlijk niet op een app waarin je wel eens persoonlijke gegevens invult. En je hebt niet langer toegang tot nieuwe functies die Google aan de dienst toevoegt.

