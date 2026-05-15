Opinie: Google installeert stiekem een AI op je computer, maar geen paniek

Het lijkt een big deal: Google downloadt stiekem een AI-model van 4GB op je computer als je Chrome gebruikt. Toch valt het allemaal wel mee.

Google Chrome AI op je pc: geen paniek

Je hebt het ongetwijfeld ergens voorbij zien komen: Google installeert via webbrowser Chrome zonder toestemming een AI-model op je computer en neemt daardoor 4GB aan opslagruimte in beslag. Mensen die dit bestand verwijderen, melden dat Chrome het bestand later zelfs gewoon weer op hun computer plaatst.

Iedereen die moeite heeft met AI of Google schreeuwt de afgelopen week moord en brand door dit nieuws. Dat is begrijpelijk, want het voelt alsof Google letterlijk zijn AI aan je opdringt door ruimte in te nemen op je persoonlijke computer. Toch is de realiteit minder heftig.

AI-functies in Chrome

Google Chrome krijgt steeds meer AI-functies, maar niet voor alle AI-functies is het nodig om met de cloud te communiceren. Veel kan ook lokaal op je computer gebeuren. Daarvoor moet er alleen wel een AI-model op je computer staan die aan de slag kan. Dat bestand van 4GB is een lichtgewicht versie van Gemini Nano, het kleinste AI-model van Google dat goed is in simpele taken.

Lokale AI-modellen zijn goed nieuws. Als je taken lokaal worden uitgevoerd is dat veel beter voor je privacy. Er hoeft dan geen verbinding gemaakt te worden met een datacentrum dat je opdracht uitvoert.

Reactie van Google

Google stelt dat het gevreesde bestand pas wordt gedownload zodra je voor de eerste keer een AI-functie gebruikt die afhankelijk is van Gemini Nano, zoals het maken van een samenvatting. Ook wordt het bestand automatisch verwijderd als je te weinig vrije schijfruimte hebt.

Als je de AI-functies in de browser uitschakelt wordt het bestand verwijderd en niet opnieuw gedownload. Dat vind je in Chrome bij de instellingen onder het kopje ‘Systeem’. Heb je deze optie nog niet, dan is het nog niet naar je uitgerold en dan heb je het bestand ook nog niet.

Problematisch

Het probleem is vooral dat Google deze actie niet duidelijk communiceert. Dat iemand moet ontdekken dat zijn webbrowser plots 4GB aan ruimte inneemt om daarna er achter te komen dat dit een AI-model is, is natuurlijk voer voor complottheorieën.

Het enige wat Google hoefde te doen is dit duidelijk vermelden, zoals: ” als je deze functie gebruikt, downloadt Chrome een bestand van 4GB op je computer om bij het gebruik van sommige AI-functies beter je privacy te waarborgen”. Met daarnaast duidelijk een optie om dit niet te doen. Dan was er letterlijk geen probleem geweest.

Er zijn genoeg redenen om je zorgen te maken over de grote rol van Google in je leven en de macht die het bedrijf daardoor heeft, of hoe al je data op Amerikaanse servers staan. Het is zelfs aan te raden om eens een andere browser dan Chrome te proberen. Maar een bestand van 4GB? Waarschijnlijk is de cache van je browser die je nooit hebt opgeruimd nog groter.