Google vermoordt cookies: dit betekent het voor jou

Google begint met het blokkeren van alle cookies in browser Chrome. Een aanpassing waar niet iedereen blij mee is. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Chrome cookies: begin van het einde

Google is helemaal klaar met cookies. Het bedrijf vindt het niet redelijk dat websites je gedrag kunnen volgen via deze technologie, dus worden alle cookies geblokkeerd via het nieuwe Tracking Protection.

Het begint nu

Google is op 4 januari begonnen met een test door de functie naar 1 procent van alle gebruikers uit te rollen. Dat klinkt niet als veel, maar dat gaat om meer dan dertig miljoen mensen. Als je daarbij hoort krijg je op je computer of smartphone een melding.

In deze melding staat dat je als een van de eerste mensen Tracking Protection mag ervaren, waarmee cookies van derde partijen worden geblokkeerd. Je kunt dat accepteren, of in de instellingen duiken. Je krijgt namelijk (vooralsnog) de mogelijkheid om Tracking Protection uit te zetten. Halverwege 2024 krijgen alle Chrome-gebruikers Tracking Protection.

Veel kritiek

Er is veel kritiek over deze beslissing. Grotendeels vanuit adverteerders, die afhankelijk zijn van deze cookies om mensen de juiste reclame voor te kunnen schotelen. Adverteerders moeten nu gebruikmaken van de minder goede Privacy Sandbox van Google om potentiële klanten te bereiken.

Ook Chrome-gebruikers plaatsen hun twijfels bij Tracking Protection. Een veelgehoorde kritiek is dat Google cookies van derden blokkeert, maar zelf je gedrag nog wel in de gaten houdt voor het aanbieden van advertenties.

Daarnaast hebben veel websites cookies nodig om goed te werken, want de technologie wordt niet alleen gebruikt om bezoekers te tracken. Google zegt dat je bij dat soort websites de optie krijgt om Tracking Protection tijdelijk uit te schakelen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is de Privacy Sandbox?

De Privacy Sandbox is een pakket aan middelen om gepersonaliseerde reclames te zien, zonder dat het ten koste gaat van je privacy. Lees meer over wat je nu al met deze Privacy Sandbox kunt doen.

Wat betekent dit voor mij?

Ben je onderdeel van de testgroep, dan merk je wellicht dat sommige websites niet meer goed werken en dat je vaker in moet loggen. Inloggegevens worden immers meestal onthouden via een cookie. Vind je dat vervelend, dan kun je beslissen om Tracking Protection uit te schakelen.

Zodra half 2024 Tracking Protection naar iedereen wordt uitgerold, is het niet duidelijk hoelang je nog de mogelijkheid krijgt om de functie uit te schakelen. Wel is het waarschijnlijk dat rond die tijd meer websites goed werken zonder cookies.

Natuurlijk is er een kans dat je helemaal geen verschil merkt en je ongestoord verder surft via Chrome, met de kennis dat je privacy extra beschermd is. Is dat niet het geval? Dan houdt natuurlijk ook niets je tegen om een alternatieve browser te installeren.