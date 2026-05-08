Chrome zorgt voor meer privacy over je locatie met deze optie

Wie browst in Google Chrome, heeft vast ooit een pop-up gehad waarin een website om je locatie vroeg. Maar, vaak hoefde die je precieze locatie eigenlijk helemaal niet te weten. Tot die conclusie is Google nu ook gekomen.

Geschatte locatie delen nu ook mogelijk

Het was al langer de wens van veel Google Chrome-gebruikers die kritisch zijn op websites die je exacte locatie willen weten: de optie om Chrome alleen een geschatte locatie van je apparaat op te laten vragen die de browser vervolgens naar de desbetreffende website stuurt. Binnenkort heb je zelf de keuze hoe nauwkeurig de locatie is die je deelt.

Voor navigatiedoeleinden is je precieze locatie nog steeds de beste optie. Maar, waarom wil een weerapp je exacte locatie weten: regent het soms alleen op de vierkante meter waar jij met je smartphone bent? Voor dit soort gevallen heeft de zoekgigant nu een nieuwe optie toegevoegd: geschatte locatie delen.

Tot nu toe had je slechts twee opties: je exacte locatie delen of helemaal geen locatie delen. Dat voelde nogal zwart-wit. Met de uitbreiding van de keuzemogelijkheden hou je meer gegevens voor jezelf, wat je privacy ten goede komt. Chrome hoeft dus niet meer standaard je exacte coördinaten door te geven aan websites in gevallen dat je geschatte locatie ook voldoet.

Wanneer Chrome om je locatie vraagt, kun je in de nieuwe situatie kiezen tussen ‘Nauwkeurig’ of ‘Bij benadering’, zoals je ziet in bovenstaande afbeelding. We vermoeden dat Google voor deze vertalingen gaat kiezen, maar dat is nog niet zeker. Dat komt omdat de update op het moment van schrijven in Nederland nog niet (volledig) is uitgerold.

De update is een grote overwinning voor privacybewuste mobiele gebruikers die zich ongemakkelijk voelden bij het idee dat bijna elke zoekopdracht hun precieze coördinaten vereiste. Waarom de zoekmachine zolang heeft gewacht om deze ogenschijnlijk simpele optie toe te voegen, is niet bekend.

Het is belangrijk om te weten dat ‘Geschatte locatie delen’ voorlopig alleen beschikbaar is voor Chrome op mobiele apparaten. De functie wordt in de komende maanden wel nog uitgerold naar Chrome voor desktops.

Wij hebben de nieuwe keuzemogelijkheid op onze telefoon dus nog niet gezien, wellicht jij wel. Laat ons weten als jij Chrome gebruikt en je geschatte locatie al kunt delen!