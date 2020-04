In acht jaar tijd is Google Chrome van 0 naar 500 miljoen actieve Android-gebruikers gegaan. In dit artikel zoomen we in op de geschiedenis van Chrome, de succesvolle browser van Google.



De geschiedenis van Google Chrome

Chrome is te vinden op 60 procent van alle smartphones wereldwijd. Nummer twee Safari, dat standaard op iPhones en iPads geïnstalleerd staat, volgt op hele gepaste afstand met ‘slechts’ 25 procent marktaandeel. In dit artikel zoomen we in op de geschiedenis van Google Chrome aan de hand van 4 fases.

1. De start

In 2008 verscheen Chrome voor computers, vier jaar later volgde de Android-app. In 2008 zag de wereld er nog heel anders uit. Smartphones waren nog relatief nieuw, de BlackBerry Bold 9000 was net uit en Internet Explorer was de populairste browser. Google was al een invloedrijk techbedrijf, maar minder groot dan nu.

Een paar dagen voordat Google Chrome werd gelanceerd voor de desktop publiceerden de makers van de browser een stripboekje. Hierin legden ze uit dat ze een ‘frisse, nieuwe’ browser wilden lanceren. Chrome zou namelijk open-source worden, waardoor iedereen een kijkje in de techniek kan nemen.

Ook voegde Google voor de tijd innoverende functies toe, zoals de mogelijkheid om extensies toe te voegen. Chrome was hierdoor vanaf de start al meer dan een browser, en meer een platform. Geïnteresseerde ontwikkelaars konden namelijk zelf interessante apps en diensten bouwen met de techniek van Googles browser.

2. Groeien

Deze pluspunten zorgden ervoor dat Chrome al snel populair werd op de computer. Het is daarom des te opvallend dat het tot 2012 duurde voordat Google de browser ook naar Android bracht. Gelijktijdig kwam ook de Chromebox uit, een voorloper van de huidige Chromebook. De Chromebox -een kleine, vierkante pc die wel wat weg heeft van een mediaspeler- werd echter nooit populair en raakte snel in de vergetelheid.

Ondertussen stapten ook Android-gebruikers massaal over naar Chrome. Het totaal aantal maandelijkse gebruikers steeg van 160 miljoen in juni 2011 tot aan ruim 300 miljoen een jaar later, berekende Statcounter. Een groot gedeelte van die groei kwam vanuit mobiele gebruikers.

In diezelfde maand, juni 2012, kwam Chrome ook uit voor iOS, het besturingssysteem van iPhones. Ook mochten ontwikkelaars vanaf dat moment advertenties in hun extensies verwerken, waardoor ze er een verdienmodel bijkregen. Ze werden zo gemotiveerd om hun diensten verder te verbeteren. Extensies van bijvoorbeeld Dropbox en Pocket stegen in die tijd qua populariteit.

Chrome bleef ondertussen groeien en wist Internet Explorer in de zomer van 2012 van de troon te stoten als populairste desktopbrowser. In augustus van datzelfde jaar gebeurde hetzelfde op de smartphonemarkt. Chrome nam de koppositie als populairste Android-browser in augustus 2012 over van Safari, van concurrent Apple. De strijd was echter nog niet gestreden.

3. Browseroorlog

Google had namelijk met de nodige problemen te maken. Sommige extensies bleken niet zo veilig te zijn en ook klaagden ontwikkelaars dat het moeilijk was om geld te verdienen met hun apps en diensten. Dit beleid werd in 2014 verbeterd, zodat ontwikkelaars bijvoorbeeld in-app aankopen konden toevoegen aan hun apps.

Ontwikkelaars te vriend houden: het is een belangrijk thema in het succes van Chrome. Google heeft Chrome altijd als een overstijgend platform gezien en daarvoor zijn een hoop apps, diensten en extensies nodig. Google maakt deze producten echter niet zelf, maar laat dit aan ontwikkelaars over. De zoekmachine werkt net zo: de dienst indexeert webpagina’s, maar voegt geen eigen content toe.

Ondertussen openden andere browsermakers de aanval op Google, inmiddels dé gevestigde partij. Microsoft lanceerde begin 2015 bijvoorbeeld Edge en Mozilla maakte het ontwikkelaars makkelijker om extensies voor Firefox te maken. Chrome bleef ondertussen verbeteren en werd beetje bij beetje iets sneller, tot het plezier van gebruikers.

Begin 2017 besloot Google zich ook te focussen op de zakelijke markt. Chrome Enterprise bleek achteraf een meesterlijke zet, want dankzij dit pakket stapten een hoop bedrijven, organisaties en scholen van rivaal Microsoft in een klap over naar Google. Systeembeheerders konden namelijk Chrome zo namelijk vanuit één centraal punt installeren en onderhouden op telefoons, tablets en computers.



4. Alleenheerser

Chrome wordt sindsdien aan de lopende band geüpdatet. Sinds mei 2018 waarschuwt de browser bijvoorbeeld standaard voor websites die geen versleutelde verbinding hebben. Voordat je zo’n pagina bezoekt krijg je een grote waarschuwing op het scherm te zien met daarin de vraag of je zeker van je zaak bent. Ook voegde men vorig jaar een donkere modus toe aan de Android-app. Hiermee is internetten in het donker fijner.

Hoge bomen vangen veel wind, en Chrome is hierop geen uitzondering. De browser is in ruim tien jaar tijd uitgegroeid tot een alleenheerser en dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Chrome, en Google in het algemeen, wordt regelmatig bekritiseerd vanwege de vermeende monopoliepositie. Andere browsermakers vinden dat ze met oneerlijke concurrentie te maken hebben.

Soms maakt Google het critici ook gewoon te makkelijk. Halverwege 2018 bleek bijvoorbeeld dat men ervoor had gezorgd dat wanneer je je in Chrome aanmeldde bij Gmail, je ook direct werd ingelogd bij de browser zelf, en vice versa. Google zelf gaf aan dit een betere ervaring voor gebruikers oplevert, maar de buitenwacht zag dit tot echt anders.

De toekomst van Chrome

Tot zover de geschiedenis van Google Chrome. Niemand weet wat Google van plan is met Chrome, maar speculeren is natuurlijk altijd mogelijk. Mogelijk gaat men de komende jaren met Chrome OS aan de slag, het besturingssysteem dat is gebaseerd op de browser. Op de achtergrond zoemt ook Fuchsia OS rond, de vermeende opvolger van Chrome. Mogelijk neemt Chrome ook een centrale rol in bij dit besturingssysteem?

Maandthema: Chrome

In april staat Android Planet in het teken van Chrome, en alles dat daarmee te maken heeft. We staan stil bij Chromebooks en geven advies voor wanneer je twijfelt tussen een Chromecast en Chromecast Ultra. Ook is er ruimte voor luchtige zaken, zoals hoe je wilde dieren in je woonkamer tovert met Google zoekresultaten. Waar wil jij over lezen? Geef suggesties door via redactie@androidplanet.nl. of laat hieronder een reactie achter.