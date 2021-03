Google gaat Chrome sneller updaten om nieuwe functies toe te voegen

Google gaat de Chrome-browser vaker voorzien van software-updates. Daardoor kun je sneller aan de slag met nieuwe functies en blijft de beveiliging beter up-to-date.

Google laat in een blog weten dat het vaker grotere updates voor Chrome gaat uitbrengen, de populaire browser op computers en smartphones. Nieuwe versies van Chrome worden op dit moment ongeveer om de zes weken uitgebracht, maar dit wordt versneld naar vier weken. Kleinere patches, die bijvoorbeeld beveiligingsoplossingen met zich meebrengen, verschijnen daar tussenin.

De zoekgigant begint overigens pas later dit jaar – in het derde kwartaal van 2021 – met het nieuwe updateschema, als Chrome 94 wordt uitgebracht. Doordat updates vaker verschijnen, kunnen gebruikers sneller aan de slag met nieuwe functies, worden bugs sneller opgelost en blijft de beveiliging up-to-date.

Op Android-telefoons verschijnen regelmatig Chrome-updates in de Play Store, waarbij het slim is om ze direct te downloaden en installeren. Gebruik je Chrome op je computer, dan krijg je af en toe een melding dat je de browser opnieuw moet opstarten om nieuwe versies te installeren. Google zorgt er namelijk voor dat Chrome automatisch up-to-date blijft en updates op de achtergrond worden gedownload.

Het is echter mogelijk om handmatig te controleren of je de nieuwste versie van Chrome gebruikt. Open hiervoor de browser op je computer en klik bij de browseropties voor ‘Over Chrome’. Vervolgens zie je bovenaan of er updates beschikbaar zijn, of dat je al de meest recente versie draait.

