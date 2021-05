Google Chrome test een handige nieuwe feature om sneller een website delen, bijvoorbeeld via een qr-code. De feature werkt al in de Canary-testversie en verschijnt later voor alle Chrome-gebruikers. Zo werkt hij.

Google Chrome website delen

De Google Chrome-browser krijgt voortdurend nieuwe features die de app steeds beter en gebruiksvriendelijker maken. De nieuwste feature bewijst dat maar weer. 9to5Google spotte een nieuw ‘Desktop Sharing Menu’ in Chrome Canary, de testversie van Chrome die iedereen kan installeren en gebruiken.

Eenmaal ingeschakeld verschijnt in de adresbalk – waar je het websiteadres ziet staan – een plusje aan de rechterkant. Als je hierop klikt, krijg je een nieuw deelmenu met minimaal vier opties. Je kan het websiteadres kopiëren, veranderen in een qr-code (en scannen met je smartphone), de webpagina opslaan of de webpagina casten naar een Chromecast of Android TV.

Als je ingelogd bent met je Google-account, krijg je ook een vijfde optie te zien. Die laat je een website met één klik naar je tablet, smartphone of andere computer sturen. Deze feature doet denken aan de werking Pushbullet, een aparte app.

Feature komt voor iedereen beschikbaar

Google test het Desktop Sharing Menu op dit moment alleen in de Canary-versie van Chrome. Deze testversie is niet stabiel en daarom minder geschikt voor dagelijks gebruik. Volgens 9to5google werkt de nieuwe feature wel al naar behoren. Naar verwachting introduceert Google het Desktop Sharing Menu in juni in de bètaversie van Chrome en krijgt de stabiele Chrome-versie de feature in juli.

Het Desktop Sharing Menu is vooral bedoeld voor de computerversie van Chrome. Voor de Android-app rollen er ook voortdurend fijne verbeteringen uit. Zo kun je sinds kort tabgroepen gebruiken om sneller te zien welke websites je onlangs bezocht hebt en verschijnen Chrome-updates sneller omdat Google een nieuwe strategie gaat hanteren.

