Webbrowser Google Chrome heeft een hoop handige functies, maar het kan altijd beter. Dit zijn onze wensen voor Chrome in de toekomst.

Zeven Google Chrome wensen

Google Chrome is voor velen de favoriete webbrowser, maar toch is de browser verre van perfect. Hoewel Google regelmatig met updates komt om nieuwe functies toe te voegen, hebben wij nog wel wat wensen over. Wat? Dat lees je hieronder.

1. Minder RAM-verbruik

Google Chrome is in de loop van de jaren flink uitgebreid met nieuwe functies en betere beveiliging. Daar betaal je inmiddels ook flink voor. Niet met geld, maar met je werkgeheugen. Chrome staat bekend als één van de zwaarste webbrowsers als het gaat om RAM-gebruik en daar moet nodig verandering in komen.

Als Chrome het voor elkaar krijgt om de huidige functionaliteit en veiligheid te behouden, maar met minder belasting voor je werkgeheugen? Dan kan de browser weer beter tegen de concurrentie op.

Tip: Zo zorg je ervoor dat Chrome niet al je werkgeheugen opeet

2. Google Assistent via de browser

Google plaatst de Google Assistent in praktisch elk Google-product. Chrome wordt echter gek genoeg overgeslagen. Waarom zouden we de Google Assistent niet direct in de Chrome-browser kunnen oproepen via een knop?

Dan hebben we het niet over een webpagina met de Google Assistent, maar de spraakassistent ingebakken in de browser zelf. Het zou ideaal zijn om op de pc bijvoorbeeld even snel een vraag te stellen of een van je slimme apparaten te besturen.

3. Chrome Extensies op Android

De desktopversie van Google Chrome heeft een hele hoop handige extensies die de functies van de browser flink uitbreiden. Op Android zijn er manieren om ook extensies te gebruiken, maar dan moet je een hele andere browser installeren die gebaseerd is op Chrome. Het zou waanzinnig zijn om standaard via de Chrome-browser op Android (een selectie van de meest populaire) extensies te kunnen gebruiken.

Tip: 5 handige extensies om werken in Chrome efficiënter te maken

4. Synchroniseren van Android-notificaties

Als je een app en extensie zoals Pushbullet installeert en een abonnement neemt, dan is het onder andere mogelijk om notificaties van Android te zien op je pc en die notificaties vervolgens ook weg te klikken. Het zou ideaal zijn als Chrome deze functie gratis aanbiedt.

5. Kopiëren en plakken tussen apparaten

Google doet steeds meer interessante dingen als het gaat om kopiëren en plakken tussen apparaten. Recentelijk is de mogelijkheid toegevoegd om een tekst te scannen met Google Lens, die te kopiëren en vervolgens te plakken in een Chrome-webbrowser waar je met hetzelfde account bent ingelogd. Eerder werd het al mogelijk om een linkje naar andere apparaten met Google Chrome te sturen.

Het zou standaard mogelijk moeten zijn om tekst, afbeeldingen en meer op Android te kopieëren en deze op je Chromebook of pc te plakken, of andersom. Maar wel alleen als het veilig kan. Je wil natuurlijk niet dat privé-informatie die je kopieert plots ergens rondhangt.

6. Betere tabbladmanagement

Google Chrome heeft betere tabmanagement nodig. Als je net als wij veel te veel tabs open laat staan, is het lastig om de juiste tab terug te vinden. Dan kies je er al snel voor om toch maar een nieuwe tab te openen waardoor het probleem alleen maar groter wordt.

Webbrowser Safari van Apple heeft een knop waarmee je naar een tabbladoverzicht gaat. Via miniaturen is vervolgens makkelijk om te zien welk tabblad je zoekt en kun je overbodige tabbladen makkelijk sluiten. Hopelijk krijgt Chrome een soortgelijke optie.

7. Wees duidelijker over updates

Bij Chrome op Android en met Chrome OS is het duidelijk als er een update klaar staat. Bij Chrome op de computer is dat een ander verhaal. Updates worden op de achtergrond gedownload en geïnstalleerd, maar pas doorgevoerd als je de browser sluit en opnieuw opstart.

Veel mensen laten hun pc echter oneindig lang aanstaan. Dan kan het voorkomen dat updates al heel lang beschikbaar zijn, maar niet worden geïnstalleerd. Gevaarlijk, omdat met deze updates ook aan de beveiliging van de browser wordt gewerkt. Het moet daarom voor gebruikers duidelijker zijn dat er een update klaarstaat.

Wat mis jij nog in Chrome? Laat van je horen in de reacties!

