Google komt met Chromebook Plus: sneller en meer functies

Google heeft een nieuwe categorie Chromebook aangekondigd: de Chromebook Plus. Die heeft snellere hardware aan boord en krijgt als eerste toegang tot nieuwe functies, bijvoorbeeld op het gebied van AI. Dit moet je weten.

Chromebook Plus: snellere Google-laptops

Chromebooks ken je waarschijnlijk als relatief goedkope laptops met bescheiden hardware. Ze draaien op ChromeOS, een licht besturingsysteem waarmee je vooral in de cloud werkt. Voor wie toch iets meer wil, introduceert Google nu de Chromebook Plus. Die is sneller en biedt meer functionaliteiten.

Fabrikanten die een Chromebook Plus willen uitbrengen, moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo draaien deze laptops minimaal op een Intel Core i3-processor van de 12e generatie of een AMD Ryzen 3 7000-processor. Verder is er minstens 8GB RAM en 128GB opslagruimte aanwezig. De webcam biedt ten minste een full-hd-resolutie en het scherm heeft een resolutie van 1920 bij 1080 pixels of hoger. Ook wifi 6 moet standaard aanwezig zijn en de accuduur bedraagt minimaal tien uur.

Magic Eraser

Wanneer je als consument een Chromebook Plus koopt, weet je dus ongeveer waar je aan toe bent. Google belooft dat zelfs zwaardere apps als Adobe Photoshop en LumaFusion goed werken op deze laptops. Oudere Chromebooks die aan de minimale specificaties voldoen, kunnen overigens ook het Plus-label krijgen.

Nieuwe functies

Google zegt verder dat nieuwe softwarefuncties eerst uitrollen naar de Chromebook Plus. Als voorbeeld noemt de zoekgigant Magic Eraser als onderdeel van de Google Foto’s-app. Daarmee kun je personen op de achtergrond van je kiekjes eenvoudig verwijderen. Deze functie ken je wellicht van de Pixel-smartphones.

Uiteraard zet Google ook in op AI-functies. Vanaf volgend jaar kun je met behulp van kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld teksten schrijven of eigen wallpapers creëren op een Chromebook Plus.

Merken als Acer, Asus, HP en Lenovo hebben al één of meerdere Chromebook Plus-modellen ontwikkeld. Die zijn vanaf 8 oktober in Nederland te koop vanaf 450 euro. Lenovo zal later ook laptops in deze nieuwe reeks uitbrengen.

